Am zweiten Septemberwochenende öffnet der Verein Moto Classics seine Tore und lädt zum Moto Circus Festival in Wien. Die Motorradsaison ist also noch lange nicht vorbei!

Was haben Foodtrucks, Craftbeer, Foto- und Filmvorstellungen, Live Musik, Tattookünstler und Motorräder gemein? Richtig, absolut nichts. Bis jetzt, den beim Moto Circus Festival, welches am 9. und 10. September in der ehemaligen Fabrik F23 im 23. Bezirk stattfindet, kombinieren die Veranstalter all diese Sachen und erzeugen damit eine, für Motorradveranstaltungen, ungewohnte Atmosphäre. Das Brechen mit Konventionen ist Moto Classics ein großes Anliegen und der Ehrgeiz dies umzusetzen verspricht ein spannendes Wochenende.

Nebst eben erwähnten Attraktionen, die das Magerl füllen und die Ohrlis verwöhnen, stehen natürlich Costum & Classic Bikes im Vordergrund. Doch scheuen sich die Veranstalter nicht, auch neuere Motorradhersteller mit einzubeziehen. So sind Marken (die immer wieder mit Retrodesigns aufhorchen lassen, denn trotz all der Aufgeschlossenheit bleibt sich Moto Classics treu) wie Yamaha, Mondial, Mash und Husqvarna auf dem Moto Circus Festival ebenfalls vertreten.

Ein großes Augenmerk liegt auch auf Costum Bikes. Besonders interessant sind hierbei die Motorräder, die von privaten Liebhabern individualisiert werden. Doch auch Profis sind am Moto Circus Festival mit dabei: Titan, Vagabund, Excesor, Blechmann, WS-Motorradtechnik, Kraftrad Kasberger, Traumwerk, Gierlinger und Gas and Oil laden mit ihren Umbauten zum Staunen ein!

Abgesehen von der Vielzahl an Möglichkeiten, die dieses Event bietet (sogar für weniger Motorrad-affine Menschen) ist auch die Location ein Treffer ins Schwarze und perfektioniert die aufgeschlossene Stimmung, die am 9. und 10. September im 23. Bezirk herrschen wird. Denn die alte Fabrik F23, in der früher Särge hergestellt wurden, ist heute voller Leben. Nicht zuletzt wegen ihrem grundsympathischen Ambiente und den tollen Veranstaltungen, die mit dem Moto Circus Festival ein neues Hoch erreicht.

Weil der Eisbecher allerdings noch nicht üppig genug ist, gibt’s für Motorfreunde noch eine abendliche Party, bei der Impressionen und Meinungen ausgetauscht werden können. Die Kirsche aufm Becher dann, sozusagen. Einen Hacken hat die ganze Sache, denn während das Festival mit freiem Eintritt lockt, kann man auf der Moto Circus Party, die am 9. September um 20:00 beginnt, nur mit einem Gästelistenplatz mit feiern. Gut, dass wir noch 3 X 2 Gästelisteplätze übrighaben und diese verlosen, damit euer toller erster Tag am Moto Circus Festival mit einer tollen Party abgerundet wird.

Moto Circus Festival

Save the Date!

Samstag, 9. September: 10:00 bis 20:00

Sonntag, 10. September: 10:00 bis 17:00

Wo?

F23, Breitenfurter Straße 176, 1230 Wien

WIR VERLOSEN 3 x 2 TICKETS FÜR DIE MOTO CIRCUS PARTY AM 9. SEPTEMBER UM 20 UHR.