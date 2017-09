Sziget Festival: Dixi-Disco

Am Sziget Festival bleibt das stille Örtchen gar nicht still. Wir sagen nur: Dixi-Disco.

Normalerweise sind Dixi-Klos auf Festivals jene Orte, die man am allerwenigsten gerne aufsucht. Sie sind nicht die stillsten, aber in jeden Fall die stinkendsten Orte, die es dort zu finden gibt. Gar nicht still (stinkend vermutlich schon) ging es in einem Dixi Klo am diesjährigen Sziget Festival zu – das als Portal zu einem geheimen Floor fungierte. Finden wir, zur Aufwertung der blauen Heisln eigentlich ganz gut. Könnte man sich öfter überlegen.

Foto @ Screenshot Youtube