Vegan-Regal in Houston: Mehr wurscht könnte es nicht sein

Vegane Würstchen, fleischlose Steaks und Milch-intolerater Käse sind anscheinend so ungefähr das letzte, was die Einwohner von Houston jetzt brauchen können.

Die Überflutungen in Houston sind natürlich auf eine Art und Weise schlimm, die es eigentlich nicht zulässt, sich darüber lustig zu machen. Dennoch erlauben wir uns einen kleinen Spaß im Zusammenhang damit, den wir gerade auf Twitter aufgestöbert haben. Viel ist zu diesem Foto eigentlich eh nicht zu sagen, außer dass die Texaner, bei ihrer Wahl der allerwichtigsten Lebensmittel und des allernötigsten Comfort Foods in einer solchen Situation nicht auf vegane Lebensmittel setzen.

"You have a choice Houston, starve to death…or eat vegan."

(ENTIRE CITY OF HOUSTON TAKES A BIG SWIG OF WHISKY)

"I'll see you in hell." pic.twitter.com/zAN2KoPHCo

— Matt Oswalt (@MattOswaltVA) September 2, 2017