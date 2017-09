DIESEL scheißt auf Instagram, zumindest temporär.

Eines schönen September-Morgens staunte die Hipster- und Fashionista-Community nicht schlecht, als auf Diesels Instagram Account nichts als gähnende Leere vorzufinden war.

We think perfection is boring, and especially on Instagram everybody seeks perfection. Perfect photo, perfect picture, perfect life. And we are just tired of it. So we decided to delete everything for an imperfect new beginning.