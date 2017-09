Air-Plane: Der Zippelin von Freitag

Die berühmte Schweizer LKW-Plane ist zurück! Freitag launcht einen Kickstarter für die erste aufblasbare Reisetasche.

REDAKTION. SANDRA KEPLINGER

Wem Koffer und Reisetaschen in der Wohnung ein Dorn im Auge sind, der sollte einen Blick auf Freitags neues Projekt Zippelin werfen. Die interkontinentale Reisetasche aus den typischen recycelten LKW-Planen lässt sich klein zusammenrollen und bei Bedarf mit einer Velopumpe in die gewünschte Größe bringen. Der Zippelin kommt so ohne Stangen- oder Schalenmodule aus, was das Gewicht verringert und einem viel Ärger mit Fluggesellschaften erspart. Der Kickstarter launcht am 12. September und läuft einen Monat. Die ersten 100 Unterstützer bekommen den Freitag Zippelin um 27.% rabattiert.

ZIPPELIN von Freitag

Voraussichtlicher Verkaufspreis: 520 Euro

freitag.ch/kickstarter