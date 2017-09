Werner Schreyer: Wenn der Vater mit dem Sohne

In Sachen Charme und gutes Aussehen steht Marlon Schreyer seinem Vater Werner um nichts nach. Für den WIENER trat das Vater-Sohn-Duo das erste Mal gemeinsam vor die Kamera.

Redaktion & Produktion: Sandra Keplinger / Fotos: Maximilian Lottmann & Geli Goldmann

Werner Schreyer galt in den 90ern als schönster Mann der Welt. Er wurde in einem Atemzug mit Namen wie ­Claudia Schiffer oder Naomi Campbell genannt und war ­eines der begehrtesten männ­lichen Models. Keine kleinen Fußstapfen, in die Marlon Schreyer-­Dupuy tritt. Der 22-­jährige Sohn von Werner Schreyer und Jeanne Dupuy wurde in Paris geboren und wuchs in München auf. Erst seit einigen Monaten ist er in Wien, um IBWL zu studieren: „Mir war zu Beginn nicht bewusst, wie groß der Name Schreyer in ­Österreich ist“.

Vor der Linse stehen die beiden zum ersten Mal gemeinsam. Falsche ­Ehrfurcht scheint Marlon, der selbst gerade erste Schritte ins Model-Business wagt, vor seinem berühmten Vater nicht zu haben – am Set und vor der Kamera wird ständig geblödelt.

Werner Schreyer ist unver­ändert gut im Geschäft und ­bereist die Welt für Modeljobs, seine Malerei ist wieder etwas in den Hintergrund gerückt. Auch Marlon wird demnächst seine ersten Besuche in Berlin und Hamburg machen, um ­internationale Kunden zu ­gewinnen. Das Jetset-Leben scheint ­Marlon in die Wiege ­gelegt. Man darf aber nicht vergessen, dass sich das ­Model-Business in der Zwischen­zeit stark gewandelt hat. Was früher rein über ­­Sedcards lief, wird heute auf ­Instagram und Snapchat präsentiert. Druck scheint sich Marlon selbst nicht aufzuerlegen. Mit dem Namen Schreyer liegt ihm das Selbstbewusstsein wohl im Blut.

