Luis Trenker: Neuer Store in Wien

Trachten erleben derzeit eine Renaissance, an der das Südtiroler Modeunternehmen Luis Trenker maßgeblich mitwirkt. Nun eröffnete das moderne, alpine Lifestylelabel aus Bozen seinen ersten Monostore in Wien – und versetzte damit nicht nur in modischer Hinsicht Berge.



Seit einigen Jahren ist das Trachten-G’wandl hip wie zu Kaiser-Franz-Josephs Zeiten, als die Aristokratie – stand eine Landpartie vor der Tür – erstmals in Lederhosen, Jankas und Drindln schlüpfte. Heute tragen Madln aparte Dirndlkleider und Burschn moderne Trachtenanzüge, egal ob am Land oder in der Stadt. Und egal, ob während der herbstlichen Wiesn-Zeit, im Sommer auf dem Kirtag, beim Popkonzert oder zu feierlichen Anlässen. Der konservative Mief, der der Tracht lange Zeit anhaftete, wich nun einem lässigen Selbstverständnis: „Wir tragen Trachten wie Jeans und T-Shirts“. Bewusstseinsförderung betreiben allen voran moderne Trachtenlabels, die den einst bäuerlich-traditionellen Kleidungsstil der einfachen Leut‘ am Land wieder hochleben lassen und dabei dennoch auf den aktuellen Zeitgeist setzen.

Wie das Bozener Trachtenlabel Luis Trenker. Die wertvollste Inspiration für das 1995 von Michi Klemera gegründete Modeunternehmen (als Hommage an den Bergpionier und Regisseur Luis Trenker) ist das Archiv: es sind Schnitte, Prints, Stoffe und Verarbeitungstechniken, die von Generation zu Generation übermittelt worden sind – Traditionen aus der alpinen Bekleidungskultur Südtirols, die bis in die 30er-Jahre zurückreichen und nun stilvoll neu interpretiert werden. Das Ergebnis sind vielseitige Kollektionen, die gleichermaßen bodenständig und luxuriös sind und sich traditionsbewusst und urban zeigen.

Der Berg ruft: In Österreich hat der alpine Lifestylebrand Luis Trenker bereits Monostores in Innsbruck und Kitzbühel, vor kurzem wurde in der Herrengasse der erste Shop in Wien eröffnet. Auf 180 Quadratmetern wird das gesamte Sortiment inklusive Accessoires und diverser Lifestyleprodukte für Damen und Herren sowie die Outdoor-Kollektion BERG by Luis Trenker präsentiert. Auch das Design des Shops überzeugt: es ist eine elegante Potpourri aus Tradition und Moderne, Land und Stadt, Berg und Tal – mit Holzboden, Altholzwandvertäfelungen, modernen Leuchten und Mid-Century-Möbelstücken. Besonders stechen die Retro-Fotos von Luis Trenker an den Wänden hervor.

Die Eröffnung des Wiener Stores fand auch bei der heimischen Prominenz großen Anklang, über 300 Gäste aus Sport, Wirtschaft und Society – darunter Rainer Schönfelder, Adi Hirschal, Rainer Pariasek oder Volker Piesczek – feierten den neuen Standort mit Luis-Trenker-Geschäftsführer Michi Klemera. Für die ausgelassene Stimmung war wohl auch der eigene Luis Trenker Hilsecco, der Rotwein „Vernatsch“ und der Luis Trenker Zirbenschnaps verantwortlich. Südtiroler Schmankerl wie Speck, Schüttelbrot und der Luis Trenker Heumilchkäse sorgten für die kulinarischen Genüsse.

Luis Trenker, Herrengasse 19-21, 1010 Wien

