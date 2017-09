Studie: So lange haben Menschen im Durchschnitt Sex

Wer sich hollywoodeske Sex-Szenen, die sich in unendlichem Slow Motion-Modus scheinbar über Stunden ziehen, zum Vorbild nimmt, liegt ziemlich weit daneben. Die Realität lautet: Nicht mal 15 Minuten.

Es ist immer irgendwie ein Thema und doch spricht kaum jemand konkret darüber: Wie lange man wirklich Sex hat. Willkommene Ausrede für all jene, bei denen es mit dem ganzen Spaß eher immer etwas schneller wieder vorbei ist: „Ich steh halt einfach mehr auf Quickies“. Doch die ganz schnelle Nummer ist gar nicht so beliebt wie man vielleicht denken könnte – oder wie viele das halt ganz einfach mal gern von sich behaupten. Eine Umfrage von Lovehoney, einem Online-Vertriebsportal von Sexspielzeug, ergab nämlich dass zwei Drittel aller Befragten sich eher eine Nummer vorstellen, die mehr als 15 Minuten dauert. Für wen das immer noch wenig klingt, der wird überrascht sein. Dieser Umfrage zufolge haben Paare im Durchschnitt 19 Minuten lang Sex. Etwas mehr als die Hälfte finden das auch sehr okay – 19 Prozent der Frauen und 23 Prozent der Männer würden es sich allerdings wünschen, wenn es mal auch ein wenig länger gehen würde. Ein Viertel der 4400 Befragten würde das Zeitfenster für Sex lieber eine halbe Stunde lang offen halten.

Andere Studien und Umfragen kamen allerdings zu etwas davon abweichenden Ergebnissen. Könnte daran liegen, dass Lovehoney als Hersteller von Sextoys vielleicht auch noch Spiel und Spaß rund um den reinen Geschlechtsverkehr in die Befragung miteinschloss. Eine an der amerikanischen Penn State University durchgeführte Studie kam nach ihrer Befragung von 50 Mitgliedern der dortigen Gesellschaft für Sexualtherapie zu dem Schluss, dass schneller Sex eher die Regel als die gehudelte Ausnahme darstellt. Als durchschnittliche Zeit wurden nämlich 5 Minuten angegeben. Etwas kürzer ist auch noch drin, 1 bis 2 Minuten wurden allerdings bereits als etwas zu kurz eingestuft. 10 bis 30 Minuten – und das ist die eigentliche Überraschung – sind vielen hingegen zu lang. Nachricht an alle, die für das nächste Mal einen zeitlichen Rahmen brauchen: 7 bis 13 Minuten sind laut dieser Studie perfekt.

