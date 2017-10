Vienna Design Week: Gastland Rumänien

Jedes Jahr wird bei Österreichs größtem Designfestival die Designszene eines europäischen Landes vorgestellt. Bei der diesjährigen VIENNA DESIGN WEEK gibt es tolle Projekte aus Rumänien zu entdecken.

Tischlein deck dich

Das rumänische Designerduo Alexandra Trofin und Farkas Pataki widmet sich dem kulturellen Aspekt des gemeinsamen Essens in verschiedenen Kulturen. Flüchtige Menschen und Locals werden dazu eingeladen, ihre jeweilige Kulinarik zu leben, eine mobile Kochstation steht bereit.

Play & Rewind

In dieser Gruppenschau, initiiert von der Romanian Design Week, reflektieren rumänische Gestalter über die sozialen Funktionen des Spielens in der Kindheit. Gezeigt werden u.a. modulare Objekte, die zum Spielen anregen.

Threads of Tradition

Junge Designer greifen in ihren multidisziplinären Arbeiten folkloristische Traditionen ihrer Heimat Rumänien auf und setzen sie in einen neuen ­sozialen und ökonomischen Kontext. Kuratiert von der ­Romanian Design Week.

The Answering Machine

Studierende der Fakultät für Architektur und Stadtplanung der Polytechnischen Univer­sität Timisoara sind auf der ­Suche nach neuen Wegen in der Architektur, die Antworten werden mittels Ausstellung ­visualisiert.

MBQ-Shop & -Ausstellung

Fiddler, Pfeiffer & Schlau sind von Hand gearbeitete Korbobjekte by zerunianandweisz für MBQ, die neben vielen weiteren von Roma in Transsilvanien produzierten Produkten in der MBQ-Ausstellung in Wien 15 und im MBQ-Shop in der Blindengasse 3 in Wien Josefstadt zu sehen sind. Weitere Objekte findet man im Pop-up-Store „BY SOCIAL DESIGN“ im Blauen Haus und in der Felberstraße 92 in Wien 15.

Die weiteren Ausstellungen und Projekte finden im Rumänischen Kulturinstitut Wien, Argentinierstr. 39, 1040 Wien und in der Festivalzentrale Nord im Blauen Haus am Europaplatz 1, 1150 Wien sowie im gesamten Fokusbezirk statt. Alle Infos zum Gastland Rumänien findet ihr hier! Die VIENNA DESIGN WEEK läuft noch bis 8. Oktober 2017.