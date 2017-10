Best of the Netz: Literal Videos

Sterbender Schwan oder herumhopsendes Huhn? Literal Videos erklären es euch.

Literal Video: WANDA – COLUMBO Literal Video: WANDA – COLUMBOwie immer performed by Manfred GrooveChöre von Jan Geuerfür die Wundertütenfabrik Posted by Literal Videos deutsch on Dienstag, 3. Oktober 2017

Das Netz bringt ja oft unglaublich viel Schwachsinn hervor – den wir uns trotzdem ansehen, weil wir uns von dieser unendlichen Müllhalde, so wie sie sich da vor uns ausbreitet, ja sowieso nichts anderes erwarten. Wir geben uns zufrieden wenn eine Ziege am Kinderspielplatz eine Rutsche runterfällt, lachen, zeigen es unserem Arbeitskollegen, der lacht auch und der Tag stinkt schon ein bisschen weniger nach altem Ziegenbock. Wenn man ein klein wenig mehr Zeit investiert – nämlich genau 3:55 Minuten kann man den haargenau gleichen Effekt generieren und hat sich dabei etwas wirklich lustiges angesehen. Literal Videos haben nämlich das Video zur aktuellen Wanda-Single Columbo bearbeitet und das Ergebnis ist großartig. Die Symboldichte des Videos legte den Jungs von Literal Videos aber auch die perfekte Satirebrücke in eine Welt in der ein herumhopsendes Huhn regiert. Also doch irgendwie wieder Tier-Content. Aber deutlich lohnenswerter als die Ziege auf der Rutsche.

Auch die anderen Videos lohnen sich sehr:

Literal Video – Marteria – Kids (2 Finger an den Kopf) Literal Video – Marteria – Kids (2 Finger an den Kopf)performed by Manfred GrooveRefrain performed by Uschi von SUPERGAULfür die Wundertütenfabrik Posted by Literal Videos deutsch on Dienstag, 9. Mai 2017