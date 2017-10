Pornhub is watching you: Das wollen Pornofans wirklich sehen

Tiefe Einblicke – Internetriese Pornhub weiß mehr über dich, als du vermutet hättest.

In 173 Jahren kann einiges passieren. Man könnte sich aber auch durchgehend Pornos ansehen, denn haargenau so viel Material befindet sich auf der Internet-Plattform Pornhub. 75 Millionen Besucher verzeichnet die Website pro Tag und die können dort aus rund 10 Millionen Videos wählen. Da ist garantiert für jeden Geschmack und jede Vorliebe etwas dabei. Einzig am Weihnachtstag geht diese Zahl merklich zurück. Da packen die Pornhub-Fans dann doch lieber real Geschenke aus, bevor sie irgendetwas anderes auspacken.

Zu den Top 5 der beliebtesten Kategorien zählen:

1. Lesbian

2. Milf

3. Amateur

4. Teen

5. Mature

Bei beiden Geschlechtern liegen lesbische Inhalte auf dem ersten Platz. Pornoschauende Millenials bevorzugen zusätzlich auch noch Rollenspiele im Cosplay-Stil.

Bei den gefragtesten Darstellerin befindet sich Lisa Ann am obersten Stockerlplatz:

1. Lisa Ann, 1.014.118.546 Views

2. Riley Reid, 771.560.482

3. Madison Ivy, 651.207.323

4. Asa Akira, 636.450.224

Als heißeste Darstellerin konnte Riley Reid die Siegerin sogar überholen. Lisa Ann bleibt mit 1.014.118.546 Views aber trotzdem immer noch die am meisten nachgefragte Darstellerin.

„Make love not war“. Die große Statistik konnte auch einige kurios anmutende nackte Tatsachen offen legen. So stiegen der Nutzeranstieg um 10 Prozent nach dem Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde.

Foto © Getty Images