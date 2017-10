„Na, eh lieb“ – peinliche Kinderfotos im Netz

Viele virale Internettrends gehen uns ja ziemlich am A**** vorbei. Wenn es aber darum geht, sich über peinliche Kinderfotos lustig zu machen, sind wir auf jeden Fall wieder dabei.

Es gibt da ja diese Geschichte vom hässlichen Entlein und dem Schwan. Das klingt jetzt so, als wären das zwei verschiedene Figuren, aber alle die schon jemals einen Film der Kategorie „Disney und andere Märchen“ gesehen haben, wissen dass das im Normalfall ein und dieselbe Person ist. Ein neuer Netztrend greift genau diese magische Transformation auf und fordert Pärchen dazu auf peinliche Kinderfotos des Partners in die unendliche Müllhalde – Internet – zu spülen. Dem wurde natürlich fleißig nachgekommen – was hat man denn sonst schon zu tun? Das erfordert natürlich eine ziemlich solide Vertrauensbasis, wie auch die Gewissheit darüber, dass solche eine magische Transformation tatsächlich stattgefunden hat. Wir gehen mal davon aus – wissen tun wir es, bei den Bildern unseres kleinen Best Ofs jedoch nicht. Wir hoffen halt mal. Wir hoffen ganz stark.

_01. Iro auf Babyspeck mit einer Portion Hippie

_02. Das meinen die Leute also, wenn sie von einem altklugen Kind reden …

_03. Rock it like …eh scho wurscht.

_04. Lausbehandlung gone wrong?

_05. Klassische Topffrisur in einer etwas avantgardistischen Eigeninterpretation

_06. American Pie ein wenig zu oft gesehen?

Fotos © SineadNZ, hoursaid, beautifully_ignorant, WeddingPicture, Drantheblod / REDDIT