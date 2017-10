Während sie denkt, dass er an eine andere denkt …

Vielleicht ein ganz gutes Anschauungsmaterial für eure Freundinnen, Frauen und Gspusis …

_01.

Sie: „Er denkt sicher gerade an eine andere.“

Er: „Wie viele Burger muss man essen, bis man einen erwischt bei dem Käse und Fleisch von der gleichen Kuh stammen?“

_02.

Sie: „Er denkt sicher gerade an ein andere.“

Er: „Durch unser Klo, sind wir mit allen Klos der Stadt und damit auch mit allen Menschen der Stadt verbunden.“

_03.

Sie: „Er denkt sicher gerade an eine andere.“

Er: „Wieso benennt man einen Schokoriegel nach einem Planeten auf dem scheinbar gar kein Leben herrschen kann?“

_04.

Sie: „Er denkt sicher gerade an eine andere.“

Er: „Wieso schreien Müllmänner immer, während sie die Mülltonnen rausbringen.“

_05.

Sie: „Er denkt sicher gerade an eine andere.“

Er: „Warum tun wir runde Pizzen immer in eckige Kartons und essen sie dann in Dreiecken?“

_06.

Sie: „Er denkt sicher gerade an eine andere.“

Er: „Welcher Ninja Turtle ist jetzt wirklich der coolste?“

Foto © Getty Images