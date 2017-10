Ein Webshop für heimisches Handwerk: von kulinarischen Kreationen und Edelbränden bis hin zu schicken Leder-Accessoires.



Accessoires & Co. Die Vielfalt im Webshop Austrian Limited ist ungeheuer groß – ob künstlerische Accessoires, kulinarische Kreationen oder edle Brände und Spirituosen: Hauptsache, die emotionale Verbundenheit mit österreichischem Qualitätshandwerk ist für die Kunden spürbar. Diese Verbundenheit hat auch maßgeblich zur Gründung der Marke bewogen, ebenso wie die Vision des Onlineshops: „Wertschöpfung in Österreich nachhaltig zu unterstützen.“ Sämtliche Editionen sind im Shop in limitierter Auflage erhältlich, ein jedes Stück das Resultat „perfektionierter, kreativer Handwerkskunst aus Österreich“.

< > Ein Webshop für heimisches Handwerk

Kontakt: AD Consult GmbH, Feldgasse 14, 2333 Leopoldsdorf, austrian-limited.at

Der WIENER setzt ein weiteres Mal ein klares Zeichen zum Thema Handwerk und Manufaktur aus Österreich: Die Wiener Handwerksmesse 2017 steht vor der Tür! 36 Aussteller finden sich vom 17. bis 19. November in den Wiener Sofiensälen ein, um ihre handgemachten Waren zu präsentieren. Von Kulinarik bis Schmuck ist alles vertreten.