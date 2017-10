Feinster Kaschmir aus Kashmir: Flauschige Pashmina Schals, exklusiv aus der Himalaya-Region.

Schals. Kaschmir zählt zu den edelsten Wollen der Welt und der Beste davon kommt aus einer Region im Himalaya, die auch als Namensgeber der Wolle fungiert: In Kashmir leben die Ziegen, von denen das Material gewonnen wird, auf teilweise über 4.500 Meter, was zu einer enorm flauschigen Wolle führt. Und dieser haben sich Shabir Sheikh, gebürtiger Kashmiri, und die ehemalige Wiener Marketing Managerin Karin Berger verschrieben. Sie produzieren die feinsten Pashmina Schals, verkauft werden diese in drei exklusiven Stores in Wien sowie – nach Terminabsprache – im eigenen Showroom im 18. Bezirk.

< > Feinster Kaschmir aus Kashmir

Kontakt: KASHAR fine Kashmiri handicraft, Erndtgasse 31/10, 1180 Wien, facebook.com/kasharhandicraft

Der WIENER setzt ein weiteres Mal ein klares Zeichen zum Thema Handwerk und Manufaktur aus Österreich: Die Wiener Handwerksmesse 2017 steht vor der Tür! 36 Aussteller finden sich vom 17. bis 19. November in den Wiener Sofiensälen ein, um ihre handgemachten Waren zu präsentieren. Von Kulinarik bis Schmuck ist alles vertreten.