Tradition trifft Moderne: Modische Kollektionsvielfalt mit einer 150-jährigen Familiengeschichte.



Mode. Seit, wie der Name ja schon verrät, 1869 ist das Familienunternehmen Rettl 1868 Kitts & Fashion im Geschäft. Mittlerweile wird der Betrieb in fünfter Generation von Thomas Rettl geleitet – und das Alter von fast 150 Jahren macht sich bemerkbar. Im positiven Sinne allerdings, die Kollektionsvielfalt ist eine große geworden: Ob Männlein, Weiblein oder Kindlein, in den Filialen in Villach, Klagenfurt und Graz wird man sicherlich fündig. Doch auch für spezielle Anlässe, wie beispielsweise eine Hochzeit, lohnt sich ein Blick in den traditionsreichen Familienbetrieb auf jeden Fall.

Kontakt: Rettl 1868 Kilts & Fashion, Freihausgasse 12, 9500 Villach, rettl.com

