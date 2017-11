Messerscharfe Klingen: Österreichs erfolgreichster und zugleich jüngster Messerschmiedemeister gießt aus Damaszener Stahl Messer für Generationen.

Messer. Florian Stockinger ist Österreichs erfolgreichster und zugleich jüngster Messerschmiedemeister. Bereits mit zehn Jahren schmiedete er seine ersten Messer. Das Know-how dafür eignete er sich im Selbststudium an. 2015 legte der 22-jährige Niederösterreicher seine Meisterprüfung ab und gründete in einer ehemaligen Eisengießerei die Firma Lilienstahl. Stockinger arbeitet mit den unterschiedlichsten Stahlkombinationen und schmiedet von Null an bis zum Endprodukt alles selbst. Er ist der einzige Messerschmied in Österreich mit diesem umfangreichen Repertoire. Lederscheiden sowie die Griffe stellt Stockinger ebenfalls selbst her.

Kontakt: Florian Stockinger, Laaerstraße 2, 2115 Ernstbrunn

lilienstahl.at

Der WIENER setzt ein weiteres Mal ein klares Zeichen zum Thema Handwerk und Manufaktur aus Österreich: Die Wiener Handwerksmesse 2017 steht vor der Tür! 36 Aussteller finden sich vom 17. bis 19. November in den Wiener Sofiensälen ein, um ihre handgemachten Waren zu präsentieren. Von Kulinarik bis Schmuck ist alles vertreten.