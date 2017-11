Oris: Special Edition Movember Launch

Am 3. November startet in Wien der Movember-Monat zugunsten der Männergesundheit: bei der Präsentation der „Oris Movember Edition“ werden sämtliche Hipsterbärte zu Schnurrbärten gestutzt – als Zeichen der Unterstützung der Movember-Aktion.

Wenn eine Uhr von Oris den „Movember-Moustache“ im Gehäuseboden eingraviert hat, ist die Botschaft klar: Mit dem Kauf dieses einzigartigen Modells unterstützt man die Movember-Foundation, eine seit 2003 agierende internationale Organisation, die Männergesundheitsthemen wie Prostata- und Hodenkrebs, geistige Gesundheit und Selbstmordprävention aufgreift und in diesem Zusammenhang Spenden für rund 1.200 Hilfsprojekte sammelt.

Oris ist so ein offizieller Movember-Partner. Deshalb wurde von Oris die „Special Movember Edition“ initiert und produziert, mit deren Kauf kann man viel Gutes für wohltätige Männergesundheitsprojekte tun, denn die Erlöse aus den Uhrenverkäufen gehen direkt an die Movember-Foundation. Die ikonische Divers Sixty-Five ist das Basismodell der Movember Edition. Das Vintage-Modell ist durch eine Oris Taucheruhr aus dem Jahr 1965 inspiriert und bietet spezielle Design-Details, die den guten Zweck für ewig festhalten: So sind die aufgesetzten Zeiger und Indizes der Uhr mit Rosègold umrandet und spiegeln die Farben der Foundation wider. Oder die Gravur auf dem Gehäuseboden, ein 1960er Oris-Emblem, das mit den Worten „Oris Movember Edition“ und dem Movember-Schnurrbart eingerahmt ist. Das Schnauzer-Logo wurde zudem zwei Mal ins Lederband gebrannt. Das Modell kann auch mit einem sehr feschen NATO-Textilband in Rot-Beige-Dunkelbraun mit einer Metallschlaufe inklusive Movember-Logo getragen werden, es ist in der repräsentativen Schatulle mit dabei.

< > Das historische 1960er Oris Emblem ist auf dem Gehäuseboden eingraviert und wird von den Worten „Oris Movember Edition“ und dem „Movember- Moustache“ eingerahmt.

Termin Movember-Kick-Off:

3. November 2017

Alle Oris-Movember-Veranstaltungen und Spendenaktionen unter oris.ch