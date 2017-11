Die bequemsten Jeans am Denim-Markt: Manuel Rauner und Martin Pichler mischen mit ihrem außergewöhnlichen Jeanslabel die Modewelt gehörig auf.

Mode. Die beiden Ex-Models Manuel Rauner und Martin Pichler gründeten 2015 ihr Modelabel Verdandy und revolutionierten damit die Jeanswelt. Ihre klassischen Jeans mit der Bequemlichkeit einer Jogginghose werden unter sozialen Bedingungen in Europa aus dem neuen, leichten Stoff Jersey-Denim, der einen weichen Griff hat und nicht ausbeult, hochwertig produziert. Ihren Jeanskollektionen hauchen sie mittels nordischer Mythologie Leben ein: „Verdandy heißt übersetzt das Werdende, der Name leitet sich von der nordischen Schicksalsgöttin ab.“ Ihre Schicksalsfäden finden sich im Design als Nähte in unterschiedlichen Farbtönen wieder.

< > (c) Kosmas Pavlos

Kontakt: Verdandy, Webgasse 27, 1060 Wien,

verdandy.com

