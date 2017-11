Burgenländischer Rot- und Weißwein von höchster Qualität: die Geschwister Gartner bewirtschaften das alteingesessene Familienweingut mit äußerster Sorgfalt.

Bereits in vierter Generation bewirtschaften die Geschwister Johanna und Johann Gartner das Weingut in Illmitz im Herzen des Nationalparks Neusiedler See Seewinkel – ihr Weingarten umfasst die besten Rieden in Illmitz. Damals wie heute werden Sorgfalt und Qualität großgeschrieben. Sortentypische Weine, wie spritzig-fruchtige Weißweine und kräftig-gehaltvolle Rotweine zählen zum Sortiment des Winzer-Duos. Rund 2.000 Sonnenstunden im Jahr lassen die Trauben in der Region Illmitz unter klimatisch hervorragenden Bedingungen reifen. Der fruchtbare Boden trägt das Seine dazu bei, dass aus den Rebsorten des Weinguts Gartner ausschließlich Weine von höchster Qualität gewonnen werden. Aber besten Wein zu produzieren, bedeutet für die Geschwister Gartner auch konsequente Arbeit in den Weingärten, guter Umgang mit der Natur und saubere Arbeit im Keller.

Kontakt: Weingut Gartner, Obere Hauptstraße 39, 7142 Illmitz,

gartnerwein.at

