Auch wenn sich viele Männer gerne als Maschine bezeichnen …beim Sex kommt das eher nicht so gut an. Und wo wir schon bei kommen sind, so wird das bestimmt auch nichts:

_01. Nachher ist man immer klüger als vorher. Auch wenn es sich die meisten vorher schon gedacht haben, so kommen sie erst nachher drauf: Wenn das Vorspiel übersprungen wird, dann hält sich ihre Vorfreude in Grenzen. Ihre Freude eigentlich auch. Nützt also längerfristig gedacht nicht besonders viel, die Überholspur zu benützen.

_02. Willkommen im Dschungel ...fühlt sich eigentlich keine Frau so richtig. Totaler Kahlschlag muss es deshalb nicht sein, aber einen Anflug von Körperpflege sollte sie schon spüren. Haare im Mund zu haben findet sie auf jeden Fall eher nicht so sexy.

_03. Porno schauen nicht machen. Pornos sind nicht real. Pornos sind wie Wrestling, nur dass sich die Beteiligten noch ein wenig näher kommen. Wer das Gefühl hat, bei jedem Mal Sex einen Porno zu drehen, der wird sich, zumindest beziehungstechnisch, bald in die Erde gedreht haben. Nur in Einzelfällen findet sie es sexy und geil, wenn du ihr einfach mal spontan ins Gesicht kommst, nur weil du das am Abend davor zufällig bei deinem Pornhub-Ausflug gesehen hast.

_04. Reißerisches Hollywood. Wer sich hin und wieder in die Untiefen von Leo, Orlando und Co begibt, der mag glauben, dass zunächst einmal ein Liter Speichel fließen muss, bevor sich da noch andere Dinge wirklich im Fluss befinden. Nicht nur die Pornoindustrie, sondern auch die Traumfabrik pflanzen uns nämlich abstruse Ideen zur Fortpflanzung ein. Wenn du ihr schon mal ihr heißgeliebtes Chloé-Kleid vom Leib gerissen hast, weißt du wovon gerade die Rede ist.

_05. Ziel und Weg vertauschen. Niemand wird sich für dich freuen, wenn du total zerstört als erster das Ziel durchquerst. Mit „niemand“ ist deine Freundin, Frau oder Affäre gemeint. Das Ziel im Kopf zu haben ist ja noch okay, aber den Kopf schon im Ziel zu haben könnte mitunter schwierig werden.

_06. Feinmotorik. Gutes Handwerk hat nichts mit Grobmotorik zu tun, eher im Gegenteil. Gutes Handwerk verliert sich im Detail, ohne dabei verloren zu wirken. Raus-Rein und das mit der Intensität einer U-Bahn-Tunnel-Bohrmaschine kommt in den meisten Fällen nicht so gut an.

Foto © Getty Images