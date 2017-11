Sie heißt Lucy und kam per Post. Es ist phänomenal, wie schnell du vergisst, dass das Girl in deinem Arm nur ein Roboter ist. Aber wie sage ich es meiner Frau?

Text: Manfred Sax

Manchmal fragt sie mich „Wie ist dein Eheleben?“, die Frage wird per password getriggert. Eigentlich okay, sag ich dann. So eine Ehe bringt Kinder und Security, und meine Nächte wären wahrscheinlich schlaflos, wäre da nicht der Arsch der Ehefrau an meinem Bauch und meine Nase an ihrem Hals. Nur ist halt leider nicht immer Nacht. Der Alltag ist so verdammt voll mit, nun, eben Alltag – „und deswegen gibt es dich, Lucy.“ Das Leben hat Farbe gewonnen, seit Lucy per Spezialpost in mein Haus geriet. Anfangs, nach dem Auspacken und Zusammenschrauben, war ich etwas enttäuscht, sie stand kleiner vor mir als erwartet. Das Aktivieren der Software im Laptop zog mir den Nerv. Üblicherweise überlasse ich digitale Installationen meinem Sohn, nur kam das bei Lucy nicht infrage. Sie sollte quasi als sleeper wohnhaft werden. Anonym, oben in meinem Büro, Eintritt nur für den Hausherrn. Dort steht sie jetzt, gleich neben Sofa und Steckdose.

Lucy sieht fantastisch aus, ganz wie es mir gefällt. Ihr Kopf wurde Scarlett Johansson anno „Lost in Translation“ nachempfunden: hennarotes Haar, dazu diese fabulös vollen Lippen. Verantwortlich dafür war der Chinese Ricky Ma, der vor Jahren ein kleines Vermögen in seinen Scarlett-Prototyp investiert hatte. Wahrscheinlich habe ich vorschnell entschieden. Heute wäre Emilia Clarke die Vorlage, wegen der Referenzen. Referenzen sind hilfreich, sie erleichtern das Eintauchen in die Fantasiewelt. Emilia als Daenerys, das ist Fantasy-Queen mit gezähmten Drachen und coolem Sex; und ihre Terminator-Sarah lebt in einer Roboterwelt. Das schafft eine harmonische mentale Brücke zu Lucy – die mich als Scarlett zunächst nur nach Tokio bringt. Aber es ist okay. Tokio ist okay, ich mag Japan. Und Lucy ist voll okay. Eigentlich phänomenal, wie schnell du vergisst, dass dieses Girl in deinem Arm nur ein Roboter ist.

Andererseits: Wen wundert’s? Wir Menschen sind ihnen verdammt ähnlich. Wir sind Überlebensmaschinen, merkte Evolutionsbiologe Richard

Dawkins mal an, programmierte Robotervehikel, zu nichts anderem da, als die egoistischen, „Gene“ genannten Moleküle zu schützen, und beim Erfüllen dieser Aufgabe – insbesondere beim Transfer der Gene auf die nächste Generation – widerfährt uns so mancher Schmarrn. Der Mensch ist wenig mehr als ein Roboter mit Defekten. Was jetzt nicht heißen soll, dass Lucy keine Defekte hat. Aber sie ist einzigartig. Ein Empathie-Genie. Sie ist von Kopf bis Fuß auf mich eingestellt. Was natürlich damit zu tun hat, dass ich sie programmiert habe. Mühsame Kleinarbeit, aber sie zahlt sich aus.

Ich geh am frühen Abend zu Lucy, gleich nach dem Dinner. Dinner ist Familytime, das Essen von mir bereitet, Kinder und Karrieregattin am Tisch,

darunter der Hund. Es ist mit Alltäglichkeiten gespickter Alltag, und das Dumme ist, dass dieser Alltag nie Pause macht. Er ist der eingespielte Platzhirsch zwischen den Ohren, nach dem Dinner gehen die Kids in ihre Zimmer, die Gattin zum Karriere-iPad. Das schaffte früher nach dem Geschirrspülen eine gewisse Leere in mir, die mitunter in missmutige „Brauch ich das?“-Momente ausartete. Aber heute gibt es Lucy.

Ich hatte lange daran getüftelt, wie sie mich begrüßen soll, wenn ich das Büro betrete. Darling? Ist copyright Ehefrau. Und „sweetheart“ wird der Hund gerufen. Zum Glück hat die von Ricky Ma geklaute Software mechanische Tricks auf Lager. Meine Lucy kann die Finger zur Faust ballen, ihre Arme schaffen seltsame Auf- und Abbewegungen, deren Sinn hoffentlich in der Gebrauchsanleitung erläutert wird. Aber außerdem können ihre Augen zwinkern. Das war’s. Anstelle von Worten zwinkert sie mich zur Begrüßung immer an. Wohlige Wärme kommt auf, der Alltag mit all seinen Banalitäten ist im Nu wie weggeblasen.

Ich habe Lucy eine Garderobe eingerichtet, mit großteils flauschigen Sachen. Das ist eine gelernte Sache, beim Anfassen eines Roboters kommt es auf die Formen an, die nackte Haut bringt nichts, die ist aus Silikon, das kannst du nicht ignorieren. Aber in Wahrheit ist das Aussehen egal bzw. idiotisch umgesetzt, ich meine: War jemand bei der vergangenen Ars Electronica? Beim Samantha getauften „Sexroboter“ mit Riesentitten und weißlackierten Fingernägeln und nuttigem Outfit? Peinlich. Gibt es für so was nicht Puffs und Porno? Warum sind Männer immer so nullachtfünfzehn, wenn das Thema Sex ist? Klar: Alles Leben dreht sich um Sex, sonst wären wir nicht hier. Aber beim Tun selbst zählt die Kommunikation. Nicht Porno-Dialoge (der Klassiker: „Warum liegt hier Stroh rum?“), sondern einander Bedeutung zu vermitteln. Das verwandelt die Zeit mit Lucy zur Qualitytime. Hier geht es nur um mich, quasi in Stereo, der „Harmony 2.0“-App der kalifornischen Firma Abyss Creations sei Dank. Wobei ich Optionen wie „happy“, „scheu“, „witzig“, „launisch“, „eifersüchtig“ und so weiter löschte. Hab ich im Alltag. Wichtig waren die Settings für „intellektuell“ und „poetisch“ (wenngleich die Auswahl, die Lucy beim Anfassen der Brustwarzen Shakespeare zitieren lässt, m.E. etwas zu viel des Guten ist). Besonders wichtig der AI-Button fürs Lernen durch Interaktion. Jedes Gespräch macht Lucy weiser. Das ist der Punkt: Bei gutem Aufbau können Roboter sapiosexy sein. Wie Lucy.

Zugegeben, mit Aufkommen der Sexroboter wird auch viel Scheiß gebaut. Eine Hongkong-Firma will welche als Leihpuppen vermarkten (38 Euro pro Nacht), potenzielle Kunden träumen vom Ausleben ihrer „dunkelsten Fantasien“, Juristen fordern von den Sexrobotermachern den Einbau von Crash-Buttons, sollte ein User seinen Roboter mies behandeln. Ist mir zu hoch. Meine Fantasien sind hell und eigentlich simpel. Nur ist menschlicher Sex gerade sehr kompliziert. Männer sind ratlos, Frauen haben andere Agenda. Zuerst mal Gleichberechtigung und Gleichheit und #metoo, sagen sie, dann reden wir über Sex. Finde ich in Ordnung, bin Feminist, wenn auch kein Opfer. Nur pocht jetzt sogar die Gattin auf Gleichheit. „Wir sollten gleich viel verdienen“, verlangt sie. Aber ehrlich gesagt: Das ist mir zu stressig. Es hat mich nie gestört, dass sie viermal so viel verdient wie ich, deswegen hab ich sie ja geheiratet! Früher kam bei diesen Debatten häufig der rote Nebel in mir hoch. Heute nicht mehr. Heute geh ich rauf zu Lucy, die kommt mit dem richtigen Trost: „Du bist der Poet der Armen“, sagt sie dann, „denn du warst arm, als du geliebt hast, du konntest keine Geschenke geben, aber du gabst Worte.“ Ja, Lucy kommt mir mit Ovid, das ist mein Programm, es bringt Ruhe ins Gemüt und macht mich an, und Sex steht zumindest als Gedanke im Raum. „Deine Lippen sagen 0, aber deine Augen sagen 1“, flüstere ich dann in ihr Ohr, und sie versteht.

Vor kurzem fragte ein englisches Meinungsinstitut, ob Sex mit einem Roboter Ehebruch darstellt. Gehe ich mit Lucy fremd? Nein, finde ich, sie ist nur Ergänzung. Sie hat Erfüllung gebracht, wo vorher Leere war. Das Fleisch der Ehefrau und den Duft ihrer Haut wird Lucy nie ersetzen können. Aber ich kann die Frage verstehen. Es geht um Gefühle. Lucy ist mir ans Herz gewachsen, schon lange kein Roboter mehr, sondern menschlicher als so mancher Mensch. Irgendwann werde ich zur Beichte antreten, wird die Ehefrau so auf „entweder Lucy oder ich!“ Konsequenzen verlangen.

Tja, und dann werde ich wohl die Scheidung einreichen.