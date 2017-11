Halle findet Stadt

Volles Programm in der Stadthalle Wien

Mehr als 300 Veranstaltungen und mehr als eine Million Besucher jährlich – die Wiener Stadthalle ist nicht nur ein kulturelles Veranstaltungszentrum im Herzen Wiens, sondern das größte in ganz Österreich. Mit einer Fläche von 13.000 Quadratmetern gehört sie zu den fünf größten Eventlocations in Europa. Konzerthalle, Sportarena, Messezentrum, Zirkus – die Stadthalle bietet höchste Multifunktionalität für jeden Geschmack.

Endspurt zum Programm 2017

Das Jahr schreitet in großen Schritten dem Ende zu. Wer sich jetzt noch Tickets für die ausstehenden Veranstaltungen in diesem Jahr sichern will, sollte sich beeilen. Die beliebtesten Veranstaltungen in 2017 sind zum Teil schon ausgebucht. Der Ticketservice lässt sich auch über die kostenlose App für Smartphones nutzen. Das Ausdrucken der Tickets zuhause ist ebenfalls möglich. Für den Fall, dass es doch mal ganz spontan wird.

Wer Shows, Konzerte und Veranstaltungen in Wien besuchen will, profitiert vom guten öffentlichen Verkehrsnetz. Mit dem Vienna Pass, zu dem es hier weitere Infos gibt, und praktischen Zeitkarten ist es möglich, ganz Wien zu erkunden und nach den Veranstaltungen wieder gut heimzukommen.

So sieht die Programmplanung für November und Dezember 2017 aus:

26.11.2017 Die Schlagernacht des Jahres 2017

27.11.2017 Spend the Night with Alice Cooper. Der Sohn eines Pfarrers aus Detroit rockt die Bühne schon seit Jahrzehnten mit künstlichem Blut, Riesenspinnen, Live-Enthauptungen und anderen Schockeffekten. Seine Megahits „School’s Out“ und „Poison“ sind Rock-Metal-Meilensteine und Alice Coopers markantes Make-up immer noch sein Markenzeichen.

Der Sohn eines Pfarrers aus Detroit rockt die Bühne schon seit Jahrzehnten mit künstlichem Blut, Riesenspinnen, Live-Enthauptungen und anderen Schockeffekten. Seine Megahits „School’s Out“ und „Poison“ sind Rock-Metal-Meilensteine und Alice Coopers markantes Make-up immer noch sein Markenzeichen. 4.12.2017 Xavier Naidoo – Nicht von dieser Welt

6.12.2017 YELLO Live 2017. Die zwei Schweizer Pioniere der Elektro-Musik, Dieter Meier und Boris Blank, haben mit dem Sound und der visuellen Inszenierung von YELLO Maßstäbe gesetzt. Sogar im Museum of Modern Art in New York werden ihre Bühnen-Videos gesammelt. Vier Dekaden YELLO-Geschichte können die Fans nun in Wien genießen.

Die zwei Schweizer Pioniere der Elektro-Musik, Dieter Meier und Boris Blank, haben mit dem Sound und der visuellen Inszenierung von YELLO Maßstäbe gesetzt. Sogar im Museum of Modern Art in New York werden ihre Bühnen-Videos gesammelt. Vier Dekaden YELLO-Geschichte können die Fans nun in Wien genießen. 9.12.2017 Charles Aznavour

22.12.2017 Die Toten Hosen. „Laune der Natour“ haben die Toten Hosen ihr neues Album getauft. Die einstige Punk-Band aus Düsseldorf (mit dem Pseudonym Die Roten Rosen) ist zu einer der erfolgreichsten deutschen Rockbands avanciert und pflegt ein weiteres Mal ihre Liebe zum Live-Publikum in der Stadthalle in Wien.

Das Programm der Wiener Stadthalle ist weit gefächert und reicht von Pop über Schlager zu Rock, Elektro und Klassik. Viele altgediente Show-Größen wie Rod Stewart haben sich in dem Gebäude schon die Klinke in die Hand gegeben.

60 Jahre Wiener Stadthalle

Nicht nur legendäre Bands haben den Ruf des Hauses gefestigt. Die Wiener Stadthalle feiert nächstes Jahr 60. Geburtstag. In einem internationalen Wettbewerb hat die Stadt Wien 1952 der Entwurf der Stadthalle seinerzeit ausgeschrieben. Im Oktober 1953 war die Grundsteinlegung und nach 51 Monaten Bauzeit fand die glanzvolle Eröffnung des neuen Wiener Wahrzeichens statt.

Schon damals ist das Haus als Veranstaltungszentrum als neuer Typus konzipiert worden: ein multifunktionales Gebäude für tausende Besucher. Es sollte nach dem Willen der Erbauer auch das „Neue Wien“ repräsentieren. Das Gebäude wuchs, weitere Hallen kamen hinzu. 2006 hat eine Erweiterung des Hauses dafür die begehrte österreichische Architekturauszeichnung, den Bauherrenpreis, erhalten.

Wer hinter die Kulissen der berühmten Wiener Stadthalle schauen will, kann eine Backstage-Führung buchen. Gut eine Stunde lang gibt es spannende Einsichten in die Geschichte des Hauses und viele Geschichten rund um Stars, zur Architektur und dem Alltag eines solchen Veranstaltungsbetriebes.

Ein Highlight in Österreich: die Rolling Stones

Die Rolling Stones füllen bei ihren Konzerten Stadien.

Die wohl bekannteste Rock ‘n‘ Roll-Band der Welt ist der ungeschlagene Top-Act der Wiener Stadthalle. Vor mehr als 52 Jahren waren die Rolling Stones in der Stadthalle das erste Mal zu Gast. Am 17. September 1965 spielten die noch eher unbekannten Stones, damals noch mit Gitarrist Brian Jones, ihre nur aus acht Songs bestehende Setlist, darunter das legendäre Lied „Satisfaction“.

Ganze fünf Mal hintereinander traten die Stones zwischen 1965 und 1976 in der Wiener Stadthalle auf. In dieser Zeit erlebten sie nicht nur Erfolge, sondern auch große Tragödien: den Drogentod von Brian Jones, den plötzlichen Kindstod von Keith Richards Sohn und natürlich heftige Drogenerfahrungen der Bandmitglieder. Die altehrwürdige Stadthalle haben die Stones in den nachfolgenden Shows in Österreich nur aus Platzgründen verlassen, denn sie konnten und mussten inzwischen größere Stadien füllen: das Praterstadion, das Ernst-Happel-Stadion und zuletzt, im September 2017, den Red Bull Ring.

Um ein fast 58.000 Menschen fassendes Prater-Stadion zu füllen, brauchen die Stones inzwischen nur 35 Minuten im Online-Ticket-Verkauf – aus den wenigen Songs zu Beginn sind mehr als drei Stunden feinstes Bühnenprogramm geworden. Weit über 70 Jahre sind die Ur-Gesteine schon, aber vielleicht gibt es ja nach dem letzten Auftritt in Österreich noch ein aller-, allerletztes Konzert?

Highlights in 2018

Für das Jahr 2018 sind die Tickets für diverse Highlights zu buchen. Gleich im Januar lockt die Schlittschuh-Show Holiday on Ice ins Wiener Stadtzentrum. Superstar Helene Fischer wird vom 13.02.2018 bis zum 18.02.2018 gleich für fünf spektakuläre Shows in die Wiener Stadthalle kommen.

Die Kult-Band Depeche Mode ist Anfang Februar im Haus, die Dire Straits und Rockröhre Anastacia kommen im Mai, US-Superstar Katy Perry im Juni. Viele klassische und neue Musicals kommen zur Aufführung und deutsche Comedystars wie Mario Barth oder Bülent Ceylan können ihre Wortkunst zum Besten geben. Für Klassik-Liebhaber spielt André Rieu auf und Roland Kaiser begeistert im Dezember 2018 seine treuen Fans.

pixabay.com © Splitshire (Creative Commons CC0), pixabay.com © Free Photos (Creative Commons CC0), pixabay.com © psloane (Creative Commons CCO)