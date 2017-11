Star Wars Battlefront II Kriege machen niemanden groß

Star Wars ist unbestritten eine der größten Filmreihen aller Zeiten. Wenig verwunderlich also, dass jede Art von Fanservice – Film, Spielzeug oder Game – für alle Lizenzbeteiligten richtig viel Geld abwirft. Und die Fans sind sehr geduldig. Der aktuelle Fall rund um die Veröffentlichung von Star Wars Battlefront II durch EA zeigt aber, dass der Krug sehr wohl auch brechen kann, wenn er zu oft zum Brunnen muss. Eine Machtdemonstration von Social Media in drei Akten.

Text: Markus Höller

Overtüre:

Als vor drei Jahren im Sog von Episode VII der Reboot von Star Wars Battlefront auf PS4, Xbox One und PC erschien, waren alle erstmal geplättet von der epischen Aufmachung. Alleine die Eröffnung mit Imperialen Zerstörern und AT-ATs auf Hoth vermittelte eine ähnliche Wucht wie Episode V. Der weitestgehend Lag- und Glitch-freier Onlinemultiplayer konnte begeistern, aber nicht sehr lange. Zu repetitiv war das Gameplay, zu klein die Maps, und wenn es am Anfang noch irre unterhält, wenn um die Ecke wieder mal ein Darth Vader jemanden erwürgt, wurde es dann bald mal zum würgen langweilig.

1.Akt: Es ist was faul im Staate Battlefront

Mit der Ankündigung zu Star Wars Battlefront II – passend zum Release von Episode VIII – konnte EA schon mit einigen Verbesserungen punkten: Singleplayer-Mission, modifizierbare Spielerklassen und natürlich noch mehr Content aus Episode VII und VIII. Friede Freude Eierkuchen also, bis die ersten Sneak Previews einen kleinen, aber umso spitzeren Haken entdeckten: ein Lootbox-System, das nicht nur die Gegner der ohnehin schon umstrittene Praxis des Spielfortschritt-für-Geld triggerte, sondern noch dazu auch ziemlich unausgewogen Spieler mit flacher Börse benachteiligt. Shitstorm im Anrollen, EA wortlos links ab.

2.Akt: Reddit Dawn

Der aufwogende Groll drehte natürlich auch auf Reddit seine Runden, bis ein besonders ungeschickter Kommentar der offiziellen EA Community das Fass endgültig zu Überlaufen brachte. Knapp 700.000 Downvotes, ein einsamer Rekord auf dem Messageboard. PR-Supergau. Immenser Imageschaden noch vor dem offiziellen Launch. Vorhang.

3.Akt: Bedingungslose Kapitulation. Oder?

Nachdem die Ankündigung der Reduzierung von Credits die Community kaum beruhigen konnte, zog EA einen Tag(!) vor dem weltweiten Release die Reißleine. Mit dem Versprechen, Mikrotransaktionen gänzlich wegzulassen, triumphierte die Community und feierte den Sieg der Rebellen (Social Media) gegen das Galaktische Imperium (EA). Der Stoff, aus dem großes Tennis gestrickt wird, kannst du nicht erfinden. Was natürlich nicht fehlen darf: der epische Cliffhanger. EA kündigte nach grober Schelte an der Börse und durch Analysten an, zu einem späteren Zeitpunkt und mit massiven Modifikationen doch wieder ein Lootboxsystem zu installieren. To be continued…

Epilog:

Was haben wir gelacht. Aber jetzt Spaß beiseite, was kann Star Wars Battlefront II wirklich? Die Singleplayer-Kampagne bietet keine großen Neuheiten im Gameplay oder Enthüllungen in der Saga. Noch dazu fällt sie mit ca. 4-5 Stunden Spielzeit eher knapp aus. Der Multiplayer hat sich – bis auf die erweiterten Inhalte und Charaktere aus Episode VII und VIII kaum verändert, was vor allem grafisch im Hinblick auf die technischen Möglichkeiten der PS4 Pro und Xbox One X ein wenig enttäuschend ist. Das Mapdesign wurde verbessert, unterm Strich bietet aber der Arcademodus (alleine oder Coop, offline) gegen Bots fast mehr Spaß. Star Wars Battlefront II bleibt auch nach dem Wegfall der kontroversen Lootboxen hinter den Erwartungen zurück und ist für Casual Gamer wie auch Hardcorefans eine zwar recht nette, aber keineswegs notwendige Erweiterung des Universums.

Entwickler: EA DICE

Publisher: EA

Engine: Frostbite 3

Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Spieler: Singleplayer, Multiplayer

