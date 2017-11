Männerpflanze: Der Kaffeestrauch

Nicht nur für Baristas: Zimmerpflanze für Selbstversorger. Von äthiopischen Ziegen, armenischen Wienern und todgeweihten Zwillingen.



Text: Sandra Bachl / Foto Teaser: Maximilian Lottmann

Der Legende nach begann alles mit einer ­Ziege. Besser gesagt mit einer ganzen Herde. Die soll vor rund 1.000 Jahren einen äthiopischen Kaffeestrauch gefressen und die Nacht durch­gemacht haben. Neugierig kostete der um seinen Schlaf gebrachte Hirte ebenfalls die Beeren – und der Siegeszug des Kaffees begann.

Kaffeesträucher werden vor allem in Brasilien, ­Vietnam und Indonesien kultiviert. Frost vertragen sie nicht, eignen sich in hiesigen Breiten aber ­bestens als Zimmerpflanze. Mit ihren sattgrünen, eleganten Blättern sind sie ein echter Blickfang. Im Frühling erscheinen weiße, duftende Blüten, die sich im Laufe von circa neun Monaten in rote Beeren verwandeln. Wenn man das Fruchtfleisch ablöst und die Bohnen trocknet und röstet, kann man aus ­ihnen Kaffee zubereiten. Ungefähr seit dem 17. Jahrhundert wird in Europa begeistert ­Kaffee getrunken. In Wien eröffnete das erste ­Kaffeehaus 1685 der Armenier Johannes Deodat in der Rotenturmstraße 14. Als Dank für besondere Verdienste um die Stadt durfte er 20 Jahre lang als Einziger Kaffee als Getränk verkaufen.

Kaffee ist ja seit jeher ein umstrittenes Getränk. Im 18. Jahrhundert hielt ihn der schwedische König Gustav III. aber für ein besonders giftiges Gebräu und zog eineiige, zum Tode verurteilte Zwillinge für einen Versuch heran. Der eine Verbrecher musste täglich Kaffee, der andere Tee trinken. Leider starben beide Mediziner, die das überwachen sollten, vor Ende des Experiments, und der König fiel einem Attentat zum Opfer. Aktuell liegen die Schweden mit jährlich 1.200 Becher Kaffee auf Platz 2 in Europa und haben eine Lebenserwartung von 83 Jahren. Scheint, als hätte sich Gustav geirrt.

Infoporn – Kaffeestrauch:

Preis: ab 14 Euro

Verbrauch: ca. ½ Liter

Leistung: bis ca. 2 Meter

Motor: Coffea arabica

Treibstoff: Zimmer­pflanzenerde

Extras: immergrün, Sonne bis Halbschatten, 124 Arten