In Spritzerlaune: Aus Wasser mach Wein

Es klingt fast wie ein feucht-fröhlicher Traum: Aus Wasser Wein zu machen. Mit Sodastream muss es kein Traum bleiben.

Wer ein Sodastream-Gerät besitzt, der genießt im Freundeskreis ja ohnehin schon einen gottähnlichen Status. Nun kann man diesen gottähnlichen Status endgültig in Stein meißeln – und zwar mit einem der Basic Skills des Gott-Seins: Sodastream bietet seit kurzer Zeit eine limitierte Sonderedition an, mit der sich das Sprudelwasser in ein Riesling-ähnliches Getränk verwandeln lässt. „Sparkling Gold“ nennet sich dieser spezielle Weinsirup, der im Verhältnis 1:5 mit Sodastream-Sprudelwasser vermischt wird. Erste Tests seien bei potentiellen Kunden schon ganz gut angekommen. Nicht verwunderlich, denn wer möchte sich schließlich nicht für einen kurzen Moment übermächtig fühlen?

Mit einer Flasche des Konzentrats gehen sich 12 spritzige Getränke aus. Hält man sich brav an den „Serviervorschlag“ hat eines der Getränke in etwa zehn Volumensprozent Alkohol. Zu beziehen wird der lustige und hoffentlich auch lustig machende Sirup ausschließlich über den deutschen Onlineshop des Herstellers erhältlich sein. Preislich ist noch nicht klar, wo man sich hier bewegen wird. Auf symbolischer Ebene natürlich schon: Nämlich in einer dünnen Schneise zwischen zwei Seiten des Meeres. Oder so.

Foto © Sodastream