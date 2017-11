Studie: 50%ige Unzufriedeheit mit dem Sexleben

Weniger als 50 % der ÖsterreicherInnen sind mit ihrem Sexleben zufrieden. Liegt vermutlich daran, dass wir die Latte einfach zu weit oben ansetzen.

Gerade im Winter muss man mit seinen Energien haushalten. Und das ist eigentlich gar nicht so schwer: Abendliches Netflix-Binge-Watching auf der Couch greift den Energievorrat kaum an. Etwaige Verluste können durch exzessiven Vanillekipferl-Konsum schnell wieder aufgefüllt werden. Hat sich es aber mal ausgekuschelt und man sich die Vanillekipferl-Brösel von Gesicht und Oberkörper gewischt, ergibt sich im Winter allerdings auch die Gelegenheit mit dem Partner oder der Partnerin zu schlafen deutlich häufiger. Allerdings sieht es diesbezüglich in Österreich gar nicht so gut aus – nicht einmal die Hälfte der im Rahmen einer Durex-Studie befragten ÖsterreicherInnen würde ihr Sexleben als erfüllt bezeichnen. Das ist allerdings keine Ausnahmeerscheinung – in Deutschland ist die Unzufriedenheit ganz genau so groß und in der Schweiz sogar noch größer – dort schafft man es gerade mal auf 43 %.

Noch trister sieht es in Japan und Südkorea aus (21 bzw. 25 %). Die größte Erfüllung im Bett erleben, dieser Studie zufolge, Menschen in Indien (72%), Mexiko (70%) und den USA (68%). Wenn auch ein bisschen unzufrieden, sind die ÖsterreicherInnen immerhin experimentierfreudig im Bett. Im globalen Vergleich (17%) liegen die Österreicher in Punkto Sextoys mit 32% gar nicht so schlecht. Wenig überraschend erscheint auch, dass Männer (weltweit rund 82 Prozent) dem Liebesspiel mehr Bedeutung zuweisen bei als Frauen (67 Prozent).

Unsere Tipps dafür, wie es auch den Bewohnern der Alpenrepublik gelingen könnte, zufriedener mit ihrem Sexleben zu sein:

_01. Legt die Latte nicht beim letzten Porno an, den ich euch angesehen habt.

_02. Auch nicht beim letzten Hollywood-Schinken.

_03. Seid nicht so fad – Missionar ist keine Langzeit-Mission.

_04. Mund auf! Und damit ist gemeint: Kommuniziert was euch gefällt und was nicht. Währenddessen und auch davor oder danach.

Foto © Getty Images