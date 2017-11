Ob Fashion, Gadgets oder Genuss – alles, was man(n) sich wünscht, gibt es auch heuer wieder bei unserem WIENER Adventkalender. Mitspielen und Preise noch vor Weihnachten in Händen halten!

WINGS (one) by Red Bull

Unser Highlight für den Advent 2017 kommt diesmal aus der Fashion-Ecke: In exklusiver Zusammenarbeit mit der Heinz Bauer Manufaktur aus Deutschland sowie den Flying Bulls Piloten hat Red Bull an der perfekten Piloten-Lederjacke gearbeitet. Für die Fertigung der Jacke wurde Kalbsleder aus bester Qualität gewählt. Die Heinz Bauer Manufaktur steht schon seit Jahren für präzise Handarbeit auf höchstem Niveau. Genaue Details zum Material und zum Design der Pilotenjacke WINGS (one) kann man hier nachlesen! Preis: 2.399,95 Euro. redbullshop.com

Polar M600 SMARTWATCH

Mit der Polar M600 präsentieren die finnischen Herzfrequenz-Spezialisten nicht weniger als eine der sportlichsten Smartwatches unserer Zeit. Sie bietet alle Vorteile von Googles Android Wear™ und darüber hinaus die einzig­artigen Polar Trainingsfunktionen und Analysen. Oder kurz: das Beste aus zwei Welten. Die innovativen Features der M600 kann man hier im Detail nachlesen! Preis: 299,95 Euro. nowyoucan.polar.com

Festtagsfreuden im OLYMP

Wenn Weihnachtswünsche wahr werden, dann liegt ein Produkt von OLYMP unter dem Christbaum. Wenn es aber um das perfekte Festtagsoutfit geht, beschenken sich Männer im OLYMP auch gerne selbst. So oder so, mit den bügel- und knitterfreien Hemden der Linie OLYMP Luxor beschert man sich und seinen Lieben eine Bescherung ohne unangenehme Überraschung. Der WIENER verlost drei Exemplare dieses wahr ­gewordenen Hemdentraums. olymp.com

Vienna House Andel’s Prague

Verbringen Sie zwei Nächte für zwei Personen in einem der angesagtesten Häuser der tschechischen Hauptstadt. Im angesagten Bezirk „Andel“ der goldenen Stadt steht das Vienna House Andel’s Prague für Design, moderne Architektur und Gastfreundschaft. Das Hotel sowie der angeschlossene Appartement-Bereich sind geradezu ideal für Geschäftsreisende und Städtebummler. Drumherum befinden sich coole Geschäfte, kleine Läden und angesagte Restaurants, aber auch in die Altstadt ist es nur ein kleiner Spaziergang. Mehr Infos über das Vienna House Andel‘s Prague kann man hier nachlesen! Kostenloses Info­material und Stadtpläne zu Prag kann man übrigens ganz bequem bei der Tschechischen Zentrale für Tourismus telefonisch unter 01/89 202 99 oder per Mail unter wien@czechtourism.com bestellen. viennahouse.com

BlackBerry KEYone Black Edition

Die BlackBerry KEYone Black Edition – in zeitlosem Design mit edlem Aluminiumrahmen – bietet dank ihrer smarten Tastatur eine neue, intuitive Art zu kommunizieren. Ein extrem langanhaltender Akku, ein leistungsstarker Kamerasensor und eine Fülle an nützlichen BlackBerry-Apps runden dieses besondere Smartphone ab. Preis: 650 Euro. blackberrymobile.com

Sony WH-1000XM2

Sonys neues Kopfhörer- und Noise-Cancelling-Flaggschiff bringt absolute Ruhe in fast jede Alltagssituation. Mit intelligentem Noise-Cancelling-System ausgestattet, bieten diese Kopfhörer nicht nur Hi-Fi-Sound vom Feinsten, sondern auf Wunsch echte Stille. Alle Features und den Test zum Produkt finden Sie in unserem Technik-Beitrag auf Seite 80 im aktuellen WIENER #w426 oder hier! Preis: 399 Euro. sony.at

JACK DANIEL’S Single Barrel

Hochwertigkeit und ­Qualität verkörpert der JACK ­DANIEL’S Single Barrel, gehüllt in einen eleganten schwarzen Geschenkkarton. Der bernsteinfarbene Whiskey setzt sich mit seinem besonders intensiven ­Geschmack perfekt in Szene und lässt zu ­Weihnachten jedes Genießerherz höherschlagen. JACK DANIEL’S Single Barrel ist erhältlich im ausgewählten Lebensmittelhandel. Alles Infos über diesen hervorragenden Whiskey gibt es hier! jackdaniels.at

Peek & Cloppenburg

Mit seinem neuen Premiumkonzept „Sartoriale“ geht Paul Rosen zurück zu den Ursprüngen hochwertiger Herrenbekleidung. Dabei stehen tradierte Handwerkskunst und Einzigartigkeit bis ins Detail im Fokus. Die neue Individualfertigung bietet ab sofort Kunden im P&C-Verkaufshaus (Wien Kärntner Straße) die Möglichkeit, sich ein perfekt sitzendes Hemd mit persönlicher Note anfertigen zu lassen. Preis: 99 Euro. peek-cloppenburg.at

Freitag

Tote-Bags waren schon immer einfach schön, aber auch gefährlich. Das wissen alle Velofahrer, die einmal versucht haben, mit einer immer stärker baumelnden Tote am Lenker sicher nach Hause zu kommen. Zum Glück machen Not- und Unfälle die FREITAG Taschenerfinder noch erfinderischer. Ein einfacher Riemen mit einem Karabinerhaken katapultiert das Konzept der Tote-Bag in eine neue ­Dimension der Funktionalität: Den F262 JULIEN kann man auch als Rucksack tragen! Preis: 98 Euro. freitag.ch

Braun Series 3

Abgestimmt auf unterschiedliche Hauttypen bietet der Braun Series 3 in verschiedenen Ausführungen die perfekte Lösung für eine schonende Rasur. Die MicroComb-Technologie richtet durch einen Kamm die Barthaare auf und führt sie direkt in das Scherelement des Trimmers, wodurch weniger Züge benötigt werden. Der extragroße Präzisionstrimmer und der ergonomische gummierte Griff garantieren volle Kontrolle für eine besonders sanfte Rasur. Bis zu 45 Minuten Laufzeit erlauben mehrfache Anwendungen, ohne den Rasierer zwischendurch aufladen zu müssen. Alles über die schonende und sanfte Rasur der Braun Series 3 gibt es hier nachzulesen! Preis: 139,99 Euro. braun.de

Oris Divers Sixty-Five

Die Vintage-inspirierte Oris Divers Sixty-Five begeistert seit ihrem Revival im vergangenen Jahr Uhrenfans auf der ganzen Welt. Für den heurigen Freudentanz vorm Christbaum präsentiert Oris ein Modell mit silbernem Zifferblatt, dessen schimmernde Oberfläche wie Lichtreflexionen auf dem Ozean wirkt. Sieht übrigens nicht nur beim Tauchen fantastisch aus … Alle Infos im Detail über die neue Oris Divers Sixty-Five gibt es hier! Preis: ab 1.850 Euro. oris.ch

