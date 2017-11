App gegen Absturz: Perfekt für die Weihnachtsfeier

Wer nach dem 5. Glas Wein nicht mehr so gut in sich selbst hineinhört, weil es dort drinnen nur noch rauscht, der sollte sich diese App checken.

Man kennt das: Oft ist es nur ein Getränk, manchmal auch nur ein Schluck eines Getränks und das war’s. Aus und vorbei. Da ist man schon so alt und hat seinen Getränkekonsum noch immer nicht im Griff. Alles halb so schlimm – solang noch einer der illustren Partytruppe stehen, gehen und denjenigen der das gar nicht mehr so gut kann ins Taxi befördert. Anders ist das bei der Firmenweihnachtsfeier, die – alle Jahre wieder – zu einem schwierigen Grenzgang zwischen „lustig drauf“ und „am Arsch“ wird. Dieser Grenzerfahrung Einhalt zu gebieten, bevor sie überhaupt eine solche wird, haben sich die Entwickler der norwegischen App „lykkepromille“ auf die Fahnen geheftet.

Das Programm gibt verlässlich Bescheid, wenn eine Pause angebracht wäre oder man überhaupt lieber heimgehen sollte. Dafür müssen die Nutzer lediglich angeben wie viel Promille sie an dem Abend erreichen wollen, so wie auch Körpergewicht und Geschlecht. Die App zählt dann mit wie viele Drinks noch okay sind, bis man sich selbst torkelnd aus dem Normbereich hinaus bewegt. Man könnte natürlich auch versuchen zu lernen auf den eigenen Körper zu hören, aber bis dahin ist es wohl besser eine App warnt dich vor dem Absturz, bevor dein Chef dich abstürzen sieht.

Foto © Getty Images