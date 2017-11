Die perfekte Piloten-Lederjacke: WINGS (one) by Red Bull

Sie punktet mit funktionellen Extraklasse-Features für Profi-Piloten, ihr cooler Vintage-Look lässt aber auch Mode-Abenteurer nicht kalt. WINGS (one) by Red Bull ist Tailor-made in Germany – aus bestem Kalbsleder kombiniert mit einem Hightech-Innenfutter.

Die Flying Bulls Piloten Raimund Riedmann und Philipp Haidbauer kreierten zusammen mit Jochen Bauer, Leiter des deutschen Traditionsunternehmens Heinz Bauer Manufakt in 2. Generation, und Red Bull die äußerst robuste und mit innovativen Funktionsdetails ausgestattete Signaturlederjacke WINGS (one).

Nomen est omen: nicht umsonst trägt WINGS (one) diesen Namen, ihre Funktionalität und auch Passform ist optimal auf die Bedürfnisse der Fliegerei zugeschnitten. Trotzdem besitzt sie ob des coolen Vintage-Pilotenlooks höchste Streetstyle-Credibility und auch der lässige Gentleman macht beste Figur darin, nicht nur in der Freizeit, sondern auch im trendy Smart-Business-Stil. Warum WINGS (one) Abenteurer und Businessmen gleichermaßen überzeugt, ist schnell erklärt, denn diese veritable Ausnahme-Signaturenlederjacke spielt alle Stückerl. Hergestellt aus hochwertigem Kalbsleder durch präzise Handarbeit – exklusiv in Stuttgart bei Heinz Bauer Manufakt – punktet sie auch mit einzigartigen, funktionellen Features, wie einer Jackeninnenseite mit integrierter iPad-Tasche inkl. Putztuch für Instrumente und Sonnenbrille – für diese befindet sich übrigens eine eigene Sonnenbrillenhalterung auf der Brust, einer geschützten Uhr-Aussparung an beiden Ärmeln, damit man schnell die Uhrzeit checken kann. Weiters gibt es eine ausklappbare oder abnehmbare Rückenverlängerung sowie einen abnehmbaren Kragen, den man mittels Zip vom klassischen Kragen zum Stehkragen verwandeln kann. Praktisch sind auch die Taschenlösungen an den Ärmeln für Smartphones & Co.

< >

Die Zukunft ist jetzt, könnte das Credo beim textilen Material lauten. Als kongeniale Ergänzung zum Kalbsleder erweist sich das technologisch hochwertige Innenfutter, das nicht nur für Hygiene sorgt, sondern den Träger auch frisch und munter machen kann. Dafür sorgt die neuen Taurex®-Technologie, entwickelt von Red Bull in Zusammenarbeit mit der Schoeller Textil AG aus der Schweiz, die ins Innenfutter der Jacke integriert wurde. Taurex® reflektiert durch eine in den Stoff eingearbeitete Titan-Mineral-Matrix die abgegebene Körperenergie (Ferninfrarotstrahlen) an den Träger, was zu einer erhöhten geistigen sowie körperlichen Leistungsfähigkeit führen kann. Außerdem wurde für die Herstellung des Innenfutters die Silbertechnologie active>silver™ verwendet, sie hemmt das Wachstum von geruchsbildenden Bakterien, Milben und Pilzen auf Textilien. Versehen wurde das Innenfutter mit einem passenden Luftfahrt-Dessin: Wolkengemälde von Richard Klammer, ergänzt mit Propeller und Sternenmotor einer North American B-25 Mitchell und der Düse einer North American T-28B. Im Übrigen kann man „seine“ WINGS (one) auch personalisieren lassen!

Die WINGS (one) ist ab sofort im Flagship Store Red Bull World in Salzburg, Getreidegasse 34 oder online unter redbullshop.com erhältlich.

UVP: 2.399,95 Euro

GEWINNEN: Wir verlosen ein Exemplar der obercoolen Pilotenkalbslederjacke WINGS (one) by Red Bull!

HIER GEHT ES DIREKT ZUM GEWINNSPIEL