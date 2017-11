Mit dem neuen Highend-Kopfhörer WH-1000XM2 will sich Sony an die Spitze der Noise-Cancelling-Sparte katapultieren.

Text: Gregor Josel

Was Noise-Cancelling-Kopfhörer betrifft, gibt es einen heißen Zweikampf zwischen Sony und Bose. Mit dem neuen WH-1000XM2 schickt Sony nun die Weiterentwicklung des Vorgängers MDR-1000X in den Ring und optisch, ausstattungs- wie performancetechnisch legen die Japaner mit dem neuen Modell die Latte ziemlich hoch.

< >

Als Vielflieger ist Noise-Cancelling ein absolutes Must, denn während sich eine Sitzreihe weiter ­besorgte Eltern um ihr wild schreiendes Kind kümmern, muss man selbst in die Tasten hauen, um die Zeit zu nutzen. Nebst gewohnt perfektem Hi-Fi-Hörgenuss, denn der neue Over-Ear-Kopfhörer bietet, zielt Sony genau darauf ab und bietet erstmals ein intelligentes Noise-Cancelling-­System, das sich automatisch an die Umgebungssituation anpasst und sogar auf den Luftdruck in großer Höhe reagiert. Höchst beeindruckend ist dabei, dass die Umgebungsgeräusche tatsächlich fast zu 100 % ausgeblendet werden, wichtige Durchsagen am Airport oder im Flugzeug werden allerdings erkannt und durchgelassen. Die Noise- Cancelling-Funktion kann via Sony App – mit der natürlich auch diverse andere Funktionen wie ­Surround-Sound, EQ oder auch die Klangpositionierung gesteuert werden können – auch aus­geschaltet werden. Per Tippen auf das Gehäuse wird die Lautstärke verringert.

Besonders viel Wert hat Sony auf die Verbesserung der Akku-Performance gelegt. So sollen mit voller Ladung rund 40 Stunden Musikgenuss via Drahtlos-Bluetoothverbindung drin sein, was sich ­während der beiden Testwochen auch bestätigte. Mittels DSEE-HX-Funktion werden zudem stark komprimierte Musikdateien klanglich nachge­bessert. Und wem das alles noch nicht genug ist, der kann mit dem neuen Modell auch noch telefonieren.

Infoporn: Sony WH-1000XM2

Gewicht: ca. 275 g

Impedanz: 46 Ohm mm Kalotte Treibereinheit

Membran: Aluminiumbeschichtetes FKP

Frequenzgang: 4 bis 40.000 Hz

Bluetooth: 20 Hz – 20.000 Hz

44,1 kHz Sampling / 20 Hz – 40.000 Hz (LDAC 96 kHz Sampling, 990 kBit/s)

Eingänge: Micro-USB, Stereo-Mini-Buchse

Preis: 399 Euro

sony.at

< > Mittels Headphones Connect App lassen sich eine Vielzahl an verschiedenen Funktionen des neuen Sony-Flaggschiffs steuern.

Fotos: Hersteller, Screenshots (3)

GEWINNEN: Wir verlosen ein Exemplar des genialen Noise-Cancelling-Kopfhörers Sony WH-1000XM2!

HIER GEHT ES DIREKT ZUM GEWINNSPIEL