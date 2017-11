Whiskey für Genießer: JACK DANIEL’S Single Barrel

Hello Tennessee! JACK DANIEL’S ist die Kultmarke im Whiskey-Segment und lässt immer wieder mit besonderen Abfüllungen aufhorchen. Eine Hommage an den JACK DANIEL‘S Single Barrel.

Das Brennen des Lebenswassers – auf Gälisch „uisge beatha“ – fand seinen Ursprung in den Gebieten des heutigen Schottlands und Irlands, erste Aufzeichnungen gehen ins 18. Jahrhundert zurück, damals hatte jeder Clan sein eigenes Rezept. Erst mit Auswanderern gelangte das Whiskybrennen nach Nordamerika. Mangels Torf und Gerstenanbau wurde der Whisky zum Whiskey: man verwendete dafür Roggen, Mais und Weizen und lagerte ihn in Holzfässern, die innen ausgekohlt wurden, um damit einen rauchigen Geschmack zu erreichen. Und bald auch begann die Geschichte eines Tennessee-Whiskeys mit dem klingenden Namen JACK DANIEL’S. Jasper Newton Jack Daniel erwarb 1866 Land bei Lynchburg in Tennessee und errichtete dort seine erste Destillerie, die als erste Whiskey-Destillerie in das Handelsregister eines US-Bundestaats aufgenommen wurde. Seine Erfolgsgeschichte sollte bis heute beispielgebend sein. Und es gibt wohl kaum jemanden, der noch keinen JACK DANIEL’S Whiskey verkostet hat, sei’s an der Bar im hippen Nachtclub oder in einem schicken Restaurant als Digestiv.

JACK DANIEL’S hat eine große Bandbreite qualitativ hochwertiger Whiskeys im Programm. Wie etwa den JACK DANIEL’S Single Barrel. Destilliert wurde er direkt in der Jack Daniel Distillery in Lynchburg, Tennessee. Das Tasting nahm Master Distiller Jeff Arnett (im Bild oben) und ein kleines Team von Whiskey-Testexperten vor. Besonders fällt er durch seine dunkelgoldene Bernsteinfarbe, dem besonderen Karamelduft und einem intensiv-würzigen Geschmack nach Eichenholz auf. Der Single Barrel hat 45% Vol.-Alkohol und empfiehlt sich für die kalte Jahreszeit, er wärmt von innen und macht so im Nu gute Laune. Eingehüllt im eleganten schwarzen Geschenkkarton ist der JACK DANIEL’S Single Barrel auch ein hervorragendes Geschenk für Genießer.

