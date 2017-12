Schwärmer mit Höhenangst – Götz Schrage im Interview

Als Lokalpolitiker provoziert er, wo er nur kann, und erntet dafür einen ­Shitstorm nach dem anderen. Ansonsten interessiert er sich beinahe obsessiv für Frauen. Darüber schrieb er ein Buch: „1000 x verliebt“. Fotograf Götz Schrage im Interview.

Herr Schrage, für einen 1,97 Meter großen Mann sind Sie ganz schön höhenängstig. Auf den Flakturm kriegen wir Sie also nicht rauf?

Keine Chance! Ich bin geschlagen mit einigen Phobien, die mir die Teilnahme an vielen Dingen verunmöglichen, Höhenangst gehört dazu. Aber auch Fahren auf Autobahnen macht mir Angst, wenn ich meine Notfalltabletten Xanor nicht dabei habe, oft weiche ich auf die Bundesstraße aus.

Ich selbst bekämpfte meine eigene ­Höhenangst einst damit, dass ich mich mühsam Stufe um Stufe zur Bibliothek am Urban-Loritz-Platz hinaufarbeitete.

Wow! Starke Leistung, das würde ich nie schaffen!

Wie gehen Sie damit um? Ergeben Sie sich der Angst und meiden Sie jede kleine Anhöhe oder kämpfen Sie dagegen an?

Immer, wenn ich eine Frau kennenlerne, frage ich sie zunächst, in welchem Stockwerk sie wohnt. Vor Kurzem besuchte ich eine Frau im vierten Stock, worauf ich sehr stolz bin. Das war allerdings das erste Mal seit Einführung des Euro, dass ich so hoch oben war. Bedauert habe ich, dass ich es bei der Promotionsfeier meiner Tochter im Rathaus nicht die Treppe hinaufgeschafft habe.

Wo liegt dann die eigene Wohnung?

Im Erdgeschoß natürlich.

Und wo lag die der Eltern?

Im 2. Stock, das ging gerade noch mit Herzklopfen.

Sie sind SPÖ-Bezirksrat im siebten Bezirk. Machte der eine gute Entwicklung durch während Ihrer Tätigkeit, oder ist das auf seine Art ein richtiger Problembezirk?

Problembezirk sicher nicht! Allerdings, diese Fußgängerzone Mariahilfer Straße! Ich könnte jetzt vier Stunden sprechen über die Furchtbarkeit von Fußgängerzonen! Na gut, die Leute sind offenbar glücklich da­rüber, aber ich kann da nur den Kopf schütteln. Das Schlimmste ist der Mangel an Kultur. Diese Häuser wurden ja gebaut, um von Trottoir umgeben zu sein, und nicht, damit sie wie in Disneyland herumstehen und davor gehen Luftballonfalter auf und ab. Wien schaut hier aus wie Duisburg, jede Fußgängerzone schaut gleich aus, die Menschen schauen gleich aus. Eine urbane Katastrophe. Ich hoffe, dass die Grünen sich bald wieder konsolidieren und mehr über Umweltschutz nachdenken, und weniger über Verkehr und Stadtentwicklung, wovon sie in meinen Augen überhaupt keine Ahnung haben.

Die eigene Partei schon?

Na bitte! Dass sich das rote Wien so grandios entwickelt hat zu einer der wunderbarsten, groß­artigsten, am besten verwalteten Städte der Welt, das hat mit uns Roten zu tun! Ich hoffe also, dass wir wieder stark genug werden, um es alleine machen zu können.

Nach den Wahlen: Müssen wir Angst vor der FPÖ haben?

Ach was! Ich hätte nicht einmal Angst, wenn Gottfried Küssel Kanzler werden würde. Angst müssen all die haben, die die Rechten gewählt haben, weil sie gedacht haben, die nehmen jetzt den Flüchtlingen die iPhones weg, die sie eh nie hatten. Und das Geld bekommen jetzt die, die beim Strache auf Facebook seine Postings geliked haben. Aber nichts dergleichen wird jemals passieren. Am Ende wird es eine Episode des Kopfschüttelns gewesen sein. Ich traue ja den Top-5-Leuten der FPÖ nicht einmal zu, die große Tankstelle auf der Triester Straße mit dem angeschlossenen Selbstbedienungsrestaurant über fünf Jahre zu führen, die können das nicht, da fehlt es an Intellekt, an Charakter, an allem, weil sie nicht schlau genug sind.

Reden wir von etwas Erfreulichem: Sie haben ein Buch über Frauen geschrieben, „1000 x verliebt“. Wie sind die Reaktionen?

Die Reaktionen sind gut, ich bekomme gewohnt viele Hassmails in der Art: „Tausend Mal verliebt – ich hoffe, Sie haben auch tausend Mal verhütet, Sie Schwein!“ Oder war er per du mit mir? Nein, per Sie. Oder auch sehr schön: „Sie Möchtegerncasanova mit Ihrem Wasserkopf und dem Minipimmel!“

Ist da Neid dabei?

Nein! In diesem Buch geht es auch in keiner Weise ums Protzen, das ist keine Leistungsschau. 1000 x verliebt heißt ja nicht 1000 x Pudern. Das 1000 x klingt natürlich inflationär und 10 x verliebt käme der Sache vermutlich näher. Aber grundsätzlich geht es darum, dass ich von Frauen einfach unfassbar begeistert bin.

Kann man sagen, die Wienerin ist unter allen Frauen eine Klasse für sich?

Aber hundertprozentig! Ich war übrigens nackt abgebildet bei der ersten Ausgabe der Zeitschrift Die Wienerin. Überall in der Stadt hingen Plakate mit mir drauf. Ich war 25 damals und bekam sonderbare Rückmeldungen in der Art: „Nackt schaust du gar nicht so verbaut aus wie angezogen!“ Ich dachte: Okay, ist das jetzt ein Kompliment?

Ihr Buch provoziert also wieder einen Shitstorm, einen von vielen in Ihrem Leben.

Ach, ich bin sozial komplett autistisch, mir ist das vollkommen wurscht. Können Sie sich erinnern, wie der Karl Schranz nach ­Sapporo über die Ringstraße gefahren wurde und alle ihm zujubelten? Wenn Sie mich im Auto durch Wien fahren würden und aus allen Fenster schrien die Leute: „Schrage, wir hassen dich!“, dann hätte ich das vergessen, sobald ich aus dem Auto steige. Ich bin viel zu begeistert von Frauen, als dass ich mich von Idioten, die mich deswegen runter­machen, irgendwie irritieren ließe.

Wie läuft das ab, Sie und die Frauen?

Ich praktiziere die „französische Methode“, stehe an einer Bar, trinke etwas und schaue dabei traurig drein. Darin habe ich ein großes Durchhaltevermögen, dadurch errege ich Aufmerksamkeit, auch durch die ständige Beschäftigung mit meinen Notizbüchern. Geist ist nämlich schon geil, Frauen finden Geist sexy. Freilich müsste für diese Methode die gesunde Zigarette erfunden werden, denn mit Zigarette sieht das alles noch viel cooler aus. Ein italienischer Freund von mir, der auch diese Methode praktiziert, ist wohl der größte Herzensbrecher weltweit und dabei vollkommen ohne jeden „Schmäh“ oder verwegenes „Aufreißen“, woran ich sowieso nicht glaube. Der sitzt an der Bar, schaut traurig drein und trinkt ein Bier nach dem anderen.

Dann wird er getröstet?

Nein. Trösten wäre ja nicht auf Augenhöhe. Diese Methode hat durchaus etwas Verwegenes, man kann ja in der Folge durchaus überraschen. Ich bin einfach gut im Neugierigmachen, hingegen bin ich der schlechteste „Aufreißer“, den es gibt. Ich bin ein Schwärmer.

Wie lange stehen Sie dann, bis Sie eine auf sich neugierig gemacht haben? Ab dem wievielten Bier denken Sie: Heute wird das nichts mehr?

„Heute wird das nichts mehr!“ setzt einen Plan voraus, dabei gehört die Planlosigkeit zum Konzept. Es gibt ein wunderbares Interview mit Charles Bukowski, in dem er gefragt wird, wie er als alter hässlicher Mann so viele Frauen haben könne. Und er sagt sinngemäß: „Well, ich bin halt einfach da.“ Ich glaube, das ist es! Da sein!

Ein idealer Lebensentwurf also, der Bukowskische?

Ohne Alkoholismus definitiv. Ich selbst trinke ab 22 Uhr Bier, ab 23 Uhr dann harte Getränke. Blöd dabei ist, dass diese Abende oft bis 3 Uhr früh dauern und ich bis dahin natürlich oft sehr viel trinke.

Wo stehen diese Bars?

Nachts verkehre ich in meinen hinichen Lokalen, bis sie Sperrstunde haben. Wenn ich dort mit Frauen hingehe, fragen mich Männer mit Tätowierungen am Arm, ob sie meine Begleitung zum Tanzen auffordern dürfen, wählen einen Song aus der Jukebox und bringen die Dame anschließend ganz respektvoll zurück. Die Orte dieser sterbenden Welt hüte ich aber als Geheimnis.

