Besessen: Miley Cyrus als Krampus

Ganz klar, wir sind besessen von Miley Cyrus. Könnte allerdings sein, dass sie ebenfalls besessen ist. Und zwar vom Krampus.

Besessen von Miley zu sein ist ganz einfach. Beziehungsweise hat sie es vielen – nackt auf ihrem „Wrecking Ball“ sitzend – sehr einfach gemacht von ihr besessen zu sein. Doch diese Besessenheit kommt im Fall des Superstars gleich in doppelter Ausführung daher. Wie eine Youtube-Collage klar und einprägsam verdeutlicht, dürfte die stets unangepasste Miley nämlich ebenfalls besessen sein – und zwar vom Krampus. Ebendieser Österreich-Ungarischen Dämonenfigur. Gerade hat sie sich noch als kleines, zuckersüßes Mädchen selbst vorm Krampus gefürchtet, schon streckt sie krampusartig die Zunge heraus und schafft es damit absolute Sexiness mit purer Dämonenhaftigkeit zu verbinden. Und ganz bestimmt streckt sie damit auch all den Konventionen, Schubladen und Labels die Zunge entgegen, die seit Jahren versuchen sie in irgendwelche Kategorien zu stecken.