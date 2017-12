Sicher und mit Stil telefonieren: Das neue BlackBerry KEYone

Ich und mein BlackBerry: kein anderes Smartphone hat so viele überzeugende Features wie das BlackBerry. Das neue BlackBerry KEYone zählt überhaupt zu den weltweit hochwertigsten und zuverlässigsten Smartphones der Welt.

Das BlackBerry ist nicht irgendein Smartphone. Das einst erste Smartphone am Markt bietet seit jeher viele Vorteile, die man erst seit iPhone & Co so richtig zu schätzen weiß: wie etwa der austauschbare Akku, ein erweiterbarer Speicher oder verschiedene Tastaturgrößen. Bestens ist auch, dass mehrere Anwendungen parallel laufen können und das kluge Gerät mit mehreren Rechnern synchronisiert werden kann. Zudem wird das BlackBerry als das Sicherste unter den Smartphones gehandelt. Kein Wunder also, dass es ob dieser Features sehr viele eingefleischte BlackBerry-Fans gibt.

Und für diese haben wir eine gute Nachricht: vor kurzem ist das neue BlackBerry KEYone gelauncht worden – es soll zu den weltweit hochwertigsten und zuverlässigsten Smartphones der Welt gehören. François Mahieu, EMEA Managing Director von BlackBerry Mobile, eine Business Unit innerhalb der TCL Communication, über das neue BlackBerry KEYone: „Mit ihm bieten wir den BlackBerry-Fans, Designliebhabern und Technikbegeisterten ein Smartphone der Extraklasse in deutlich neuem und einzigartigem Style. Auf allen Ebenen gewährleistet es Sicherheit und die bewährte BlackBerry-Erfahrung.“

< >

Was macht das BlackBerry KEYone so besonders? Hier der Faktencheck:

Es ist äußerst langlebig: Das BlackBerry KEYone kombiniert einen eloxierten Aluminiumrahmen mit einer leicht strukturierten Oberfläche auf der Rückseite, um dadurch Robustheit und Langlebigkeit zu garantieren. Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Nutzer war schon immer die Stärke von BlackBerry Smartphones.

Brandneues Android™ 7.1: Das Betriebssystem gewährt Nutzern Zugang zum kompletten Google Play Store und zu etlichen Apps. Außerdem bietet es monatliche Sicherheitsupdates von Google durch BlackBerry.

Es besitzt eine neuartige Tastatur: Was das Tastatursystem angeht, so setzt das BlackBerry KEYone neue Maßstäbe und geht über das einfache Tippen hinaus. In dem Keyboard lassen sich insgesamt 52 personalisierbare Tastaturbefehle belegen. Außerdem reagiert es auf Berührungen und es ist ganz einfach, damit zu scrollen.

Es ist mit dem BlackBerry® Hub® ausgestattet: Diese integrierte App sammelt alle Nachrichten an einem Ort, inklusive E-Mails, SMS und Nachrichten aus allen möglichen Accounts sozialer Medien.

Es hat unvergleichliche Sicherheitsfeatures: geschützt wird das KEYone durch die Sicherheits-Software von BlackBerry, der weltweit zuverlässigsten Software für Mobilgeräte.

Es bietet eine unübertoffene Ausdauer: Der größte Akku, der jemals in einem BlackBerry verbaut wurde, ermöglicht dank 3.505 mAh rund 26 Stunden Laufzeit.

Die Bildqualität ist exzellent: Das BlackBerry KEYone verfügt über eine Hauptkamera mit 12 MP und einem brancheführenden Kamerasensor für scharfe, klare Fotos bei jedem Licht. Für Konferenzcalls unterwegs weist es eine Frontkamera mit starken 8 MP und Weitwinkelobjektiv auf.

Weitere Informationen über das BlackBerry KEYone gibt es unter BlackBerryMobile.com

GEWINNEN: Wir verlosen ein Exemplar des neuen BlackBerry KEYone in Schwarz!

HIER GEHT ES DIREKT ZUM GEWINNSPIEL