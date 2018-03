Sommer 2018: Sechs heiße Trends für Männer

Auch wenn es aktuell noch recht kühl ist und sich die Frühlingssonne gerade erst aufwärmt, schweifen die Gedanken vieler Wiener schon längst in die sommerliche Zukunft ab. Lange Tage am Badesee, Grillen mit Freunden und warmes Sonnenwetter sorgen für Vorfreude pur. Wer sich schon jetzt auf den Sommer vorbereiten will, sollte diese sechs Trends kennenlernen. Mit ihnen nämlich erleben Männer die heißen Monate 2018 teilweise auf ganz neue Art.

1. Trendfarbe des Sommers: Orange

Dezent ist anders. Doch Orange als Trendfarbe des kommenden Sommers ist ein echtes Statement, das jedem Mann steht und keinesfalls overdressed wirkt. Mit orangefarbenen Shirts, Shorts oder auch Accessoires wie Caps und Rucksäcken hält mit der sommerlichen Farbe Lebensfreude Einzug in den Alltag. Wer Orange im Sommer tragen möchte, sollte es jedoch keinesfalls übertreiben. Ein einzelnes Kleidungsstück oder Accessoire in der Trendfarbe reicht vollkommen aus, um das eigene Outfit modebewusst aufzupeppen. Wer es übertreibt, dessen Look wirkt schnell albern und kommt dann nicht mehr wie gewünscht an.

2. Einen Natur-Urlaub planen

Selbstverständlich dreht sich bei den Sommertrends 2018 nicht alles nur um Farben und Bekleidung. Auch Reisen gehören zur warmen Saison des Jahres für die meisten Wiener dazu. Wer einer Umfrage aus Österreich glaubt, weiß: 76 Prozent der Österreicher fahren am liebsten ans Meer, 32 in die Berge und 37 Prozent können auch einem Stadturlaub etwas abgewinnen. Nicht allerdings kommt in den vergangenen Monaten so gut an wie Naturverbundenheit und Nachhaltigkeit. Auch beim Reisen lassen sich beide Prinzipien leicht integrieren, denn ein Urlaub muss nicht zwingend in Konkurrenz mit gesunder Umwelt stehen.

So kann schon ein Kurztrip mit Fahrrad, Zelt und einigen Freunden zu einem Zeltplatz außerhalb der Stadt viel Spaß machen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Der Mensch kommt der Natur näher, die Anreise erfolgt vollkommen CO2-neutral und vor Ort gibt es ausreichend Gelegenheit sowohl aktive als auch entspannte Tage zu verbringen.

3. Kragen zeigen mit Polo-Shirts

Sie waren schon im vergangenen Jahr ein echtes Trend-Kleidungsstück und bleiben modebewussten Männern auch 2018 treu. Polo-Shirts, nicht nur in der Farbe Orange, sondern auch in dezenteren Tönen und mit spannenden Mustern, gehören im kommenden Sommer in jeden gut sortierten Kleiderschrank. Getragen werden die Shirts entweder ganz leger zu einer Jeans oder Chino, kommen jedoch auch in Kombination mit kurzen Shorts und Cargo-Hosen gut zur Geltung.

Die einzige Regel, die in diesem Sommer rund um Polos gilt: Der Kragen bleibt unten und die Knöpfe werden komplett geschlossen. So bekommt der Look einen eher eleganten und gediegenen Touch, der sowohl auf Strandparties als auch bei förmlicheren Events eine gute Figur macht.

4. Auf Sonnenschutz achten

Zweifellos nicht nur ein Trend des Sommers 2018, sondern im wahrsten Sinne des Wortes ein „Dauerbrenner“, ist der Sonnenschutz. Männer sollten die Eigenschutzfähigkeiten ihrer Haut nicht überschätzen und für einen soliden Schutz vor Sonnenbrand sorgen. Wer sich nämlich verbrennt, muss nicht nur mit unangenehmem Brennen, Jucken und sich schälender Haut leben, sondern auch mit einem erhöhten Risiko für Hautkrebs. Sonnenschutz sollte also nicht auf die leichte Schulter genommen werden.

Wer am Strand unterwegs ist, schützt seine Beine am besten mit etwas längeren Badeshorts, wie sie wenz.at führt und cremt Waden sowie Füße sorgfältig ein. Oberkörper, Arme und Gesicht sollten ebenfalls eingecremt werden, wobei ein Hut oder eine Cap vor Sonnenbrand auf der Kopfhaut schützen. Für besonders lange Aufenthalte in der Sonne empfiehlt es sich, regelmäßig nachzucremen und ein T-Shirt zum Schutz der Haut zu tragen.

5. „Ugly Sneakers“ mutig tragen

Sneakers bleiben im Sommer 2018 das Schuhwerk der Wahl für Männer. Es gibt einige spannende Trends und Ideen der Hersteller, mit denen Füße auch bei größerer Hitze noch gut belüftet bleiben. Unschlagbar aber scheint der „Ugly Sneakers“ Trend zu sein. Derstandard.at widmet sich diesem Trend in einem sehr ausführlichen Artikel und beleuchtet auch die Hintergründe modischer Trends.

Zusammengefasst aber kann gesagt werden, dass Ugly Sneakers ihrem Namen im Grunde alle Ehre machen. Das jedoch ist es, wofür sie andererseits geliebt werden. Die klobigen Schuhe sehen zu Jeans mit Karohemd und auch in Kombination mit Chinos und Polo-Shirts gut aus. Es braucht aber in jedem Fall etwas Mut und einen gewissen Hang zur Nostalgie, um diesem Trend zu folgen.

6. Vegan grillen

Ob das Thema Veganismus auch im ersten Weber Original Store Wiens eine Rolle spielt, ist nicht klar. Fakt ist jedoch, dass sich die vegane Ernährung in den vergangenen Jahren und Monaten zu einer immer populäreren Bewegung entwickelt hat. Schon 2014 berichtete die Vegane Gesellschaft Österreich über die Entwicklung.

Und dennoch muss niemand in diesem Sommer zum Veganer werden. Es lohnt sich aber, die vegane Küche einmal auf Grilltauglichkeit zu untersuchen. Mit Burgern aus schwarzen Bohnen, Tempeh-Schaschlik und gegrillter Avocado nämlich kommt auch mancher Fleischliebhaber sicherlich auf den Geschmack.

Foto – Header: Quelle: MatanVizel (CC0-Lizenz)/ pixabay.com