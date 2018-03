What the F.u.c.k.?

F.U.C.K. oder: Wie wurde aus vier arglosen Buchstaben das meistgebrauchte Wort der Welt?

Mail an die Redaktion: Im Altertum durften die Briten ohne Bewilligung des Königs kein Kind zeugen. Grünes Licht für Sex hieß dann: „Fornication Under Consent of the King“ (= Unzucht mit Erlaubnis des Königs). Aus den Initialen entstand das Wort ”fuck“. Wahr oder falsch?

Oder: Found Under Carnal Knowledge?

Tatsächlich kursieren in der Inselfolklore Geschichten, wonach die Bevölkerung im Mittelalter durch die Pest derart dezimiert wurde, dass der König eine Weisung erteilen ließ: „Fornicate Under Consent of the King!“ Allerdings gibt es dafür kein schriftliches Dokument. Es waren später Ärzte des Militärs, in deren Diagnosen kranker Soldaten die Worte: „Found Under Carnal Knowledge“ auftauchten. Was umschreiben sollte, dass des Soldaten Freude an der Fleischeslust zu Syphilis geführt hatte. Das älteste gefundene Dokument allerdings stammt von einem Karmelitermönch aus Cambridge, der sich im 15. Jahr- hundert in einem lateinischen Gedicht über die sündigen Kollegen ausließ: „Non sunt in coeli“, hieß es da, „quia fvccant vvivys of heli“. Übersetzt: „Sie sind nicht im Himmel, weil sie die Weiber der Hölle ficken.“ Dieses „fvccant“ (=fuccant) soll die Briten später gestört haben. Weil es nicht auf eine angelsächsische, sondern eine altdeutsche Wurzel verwies (verwandt mit dem norwegischen „fukka“ ). Also wuchs im Lauf des Inseldaseins die Mär vom Sex unter Einwilligung des Königs. Das war zwar puritanisch, aber immerhin sehr britisch. Inzwischen, bei den Sopranos, ist die Lage eine ganz andere …

Quelle: Jesse Sheidlower: The F-Word, Oxford Uni. Press 1995. Mit Dank an Goddess Lotte Lündgren.