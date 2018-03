Kulinarik auf höchstem Niveau. Gourmet-Liebhaber können im Rahmen der Nespresso Gourmet Weeks Spitzenmenüs zu einem Fixpreis genießen.

Die zehnten Nespresso Gourmet Weeks finden heuer vom 26. Februar bis 25. März 2018 statt. Gemeinsam mit über 60 Partner-Restaurants der 1 bis 4 Gault & Millau-Hauben-­Kategorie lädt Nespresso Gourmet-Liebhaber ein, kulinarische Spitzenmenüs zu einem attraktiven Fixpreis zu verkosten.

Je nach Haubenanzahl des gewählten Restaurants variiert der Preis von 17 Euro für ein zweigängiges Mittagsmenü im 1-Hauben-Restaurant bis zum dreigängigen Abendmenü im 4-Hauben-Restaurant um 59 Euro. Zum Abschluss jedes Menüs rundet Nespresso mit einer im Preis inkludierten Kaffee­spezialität nach Wahl den kulinarischen Genuss perfekt ab.

Neben Toni Mörwalds Restaurant Zur Traube in Niederösterreich sind unter anderem die Familie Eselböck mit dem 3-Hauben-Restaurant Taubenkobel im Burgenland sowie das ebenfalls mit 3 Hauben ausgezeichnete Mesnerhaus in Salzburg dabei. Erstmals nehmen heuer unter anderem das DiningRuhm in Wien oder das Fritz im Burgenland teil.

