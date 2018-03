Grillausflug in den ersten Wiener Weber Original Store

Freunde des gepflegten Grillierens haben allen Grund zur Freude: in dem vor kurzem eröffneten ersten Wiener Weber Original Store wird auf großzügigen 1.000 Quadratmetern ein außergewöhnliches Grillerlebnis serviert – inklusive frisch Gegrilltem und den neuesten Innovationen rund um BBQ & Co. Ein Lokalaugenschein.

Es brutzelt der fangfrische Fisch, die Spareribs sind schon grillfertig. Und es duftet herrlich nach allerbesten Steaks. So schlemmen wir uns durch die vielen Köstlichkeiten, frisch vom Grill gereicht. Befeuert werden hier nur Grills mit dem besten Renommee unter BBQ-Gourmets, soweit ist bekannt: Weber Grills. Weniger bekannt ist, dass wir uns an einer besonderen Grill-Örtlichkeit befinden: im Weber Original Store, dessen Konzept selbst hartgesottenen Grillfans eine Türe zu einem gänzlich neuen Grillerlebnis öffnet. Wer den österreichweit ersten Weber Original Store im oberösterreichischen Marchtrenk kennt, wird jetzt wohlwollend nicken. Denn genauso wie dort birgt auch der Wiener Flagshipstore viele Überraschungen, die kompetent und zugleich mit einer raffinierten Leichtigkeit in die höchsten Genüsse des Grillens entführen.

< > Matthias Fuchs (Geschäftsführer Weber Original Store Wien Süd), Christian Hubinger (Geschäftsführer Weber-Stephen Österreich GmbH), Hans-Jürgen Herr (Präsident Weber-Stephen EMEA), Benedikt Mitterlehner (Geschäftsführer Weber Original Store Wien Süd), Adi Bittermann (Grillweltmeister, Weber Grill Academy Original) – (v.l.n.r.). Foto: (c) Florian Wieser

Grillen auf höchstem Niveau

Wir schlendern also durch die großzügig angelegten Verkaufsflächen und lassen uns vom umfangreichen Weber-Sortiment inspirieren, entdecken darüber hinaus lässige Merchandise-Artikel, bis wir plötzlich vor den Zutaten für den geplanten Grillabend stehen – es riecht herrlich nach Gewürzen, die bunten Grillsaucen machen Appetit auf mehr, und selbst allerbestes Grillgut wird angeboten, wie etwa Dry-Aged Steaks. Wem dabei – so wie uns – das Wasser im Mund zusammenrinnt, geht am Besten gleich in die angeschlossene Weber Grill Academy Original, wo Topgastronom Markus Lukas und Grillweltmeister sowie Haubenkoch Adi Bittermann am Rost stehen und Tipps und Tricks rund ums richtige Grillen geben. „Kunden können im Store nicht nur einkaufen, sondern die Produkte auch hautnah in der Verwendung erleben. Das schafft ganz andere Blickwinkel und Inspirationsquellen“, streicht Geschäftsführer Benedikt Mitterlehner, der gemeinsam mit Matthias Fuchs den Weber Original Store in Wien Süd betreibt, das Besondere am Shopkonzept hervor. Spannend ist auch, dass man von den Grillprofis Lukas und Bittermann in diversen (auch exklusiven) Kursen das Premium-Grillen erlernen kann – garniert mit einer ordentlichen Portion Wiener Schmäh natürlich.

Smarte Weber-Innovationen

Nachdem wir uns die Bäuche mit den Grillraffinessen vollgeschlagen hatten, widmeten wir uns den Produktinnovationen. Das Highlight ist der Smartgrill „PULSE“. Die zwei Modelle „PULSE 1000“ und „PULSE 2000“ sind gezielt für den urbanen Lebensraum entwickelt worden. „Gerade in Großstädten hat das Grillen noch enormes Potenzial. Gas- und Holzkohleverbote sowie auch leistungsschwache Elektrogrills haben es Wohnungsbesitzern bisher schwergemacht, aber mit dem ‚PULSE Smartgrill’ ist damit jetzt Schluss“, so Christian Hubinger, Geschäftsführer von Weber-Stephen Österreich. „Die Erfahrungswerte der letzten Jahre zeigen uns, dass vor allem Menschen in Städten nach kompakten, unkomplizierten Grills mit hochtechnischer Ausstattung suchen“, ergänzt er. Der Smartgrill wird sehr schnell heiß und überhaupt geht das Grillen so einfach wie noch nie zuvor von der Hand, wovon wir uns bei der Präsentation überzeugen konnten. Das größere Modell, der „PULSE 2000“, verfügt außerdem über ein Zwei-Zonen-Grillsystem: Damit wird gewährleistet, dass indirektes und direktes Grillen zeitgleich auf einem Rost möglich ist. Dank eingebautem iGrill-Digitalthermometer wird die Temperatur des Grillguts per Weber iGrill-App auf das Smartphone übertragen – so weiß man auf die Sekunde genau, wann das Grillgut perfekt gar ist.

Kongenialer Grillgenuss by Thermomix und Weber

Der nächste Programmpunkt ließ ebenfalls aufhorchen: Thermomix, ein Geschäftsbereich der Vorwerk Austria GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Hard/Vorarlberg, und das US-Premiumgrilllabel Weber-Stephen machten gemeinsame Sache – und präsentierten nun das Ergebnis der Kooperation: ein praktisch wie zugleich inspirierendes Kochbuch namens „Grillen mit Freunden“, in dem 43 gemeinsam entwickelte Rezepte enthalten sind. Aufgeteilt in Kapiteln wie „Burger für die Party“, „Mediterranes vom Rost“, „BBQ aus aller Welt“ und „Gutes von Daheim“, wird der Fokus auf das Grillen in Kombination mit dem Thermomix gelegt. Weber-Österreich-Boss Hubinger erklärt die Idee dahinter: „Von Cheesecake mit Himbeeren vom Grill bis über Hendl-Cevapcici am Gemüsespieß oder eingelegtem Gemüse mit Labneh wurden alle Gerichte im Thermomix vorbereitet und am Grill vollendet.“

Buchtipp: „Grillen mit Freunden“ ist ab Mitte April erhältlich. UVP: 24,90 Euro.

Weber Original Store Wien Süd & Weber Grill Academy Wien Süd, Wienerstraße 131-133, 2345 Brunn am Gebirge

weber.com

Fotos: (c) Florian Wieser