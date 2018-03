Hongkong zwischen Wind und Wasser: am Pfad des Drachen

Text: Manfred Sax

„Klar, man kann das alles als Aberglauben verspotten“, sagt Fotokünstler Palani Mohan, „aber eine Philosophie erhält ihre Macht durch den Glauben daran, und die Bürger von Hongkong – von den mächtigen Hongs bis hin zum Nudelverkäufer – nehmen sie sehr ernst.“ So redet der langjährige Hongkongbürger Mohan über Feng-Shui, die Kunst des Verstehens und Kontrollierens des Chi: jener Energie, die am Pfad des Drachen fließt.

Dieser Drachenpfad ist nicht nur eine Redewendung. Er ist manifestiert, unter anderem architektonisch. Kaum einer der mächtigen Wolkenkratzer Hongkongs wird ohne Konsultation beim Feng-Shui-Meister des Vertrauens gebaut. Wenn große Glastürme leer stehen, weil die früheren Insassen bankrott gemacht hatten, dann war das in den Augen der Bürger „schlechtes Feng Shui“. Also baut man lieber auf Rat des Meisters unter Millionenkosten einen riesigen Schacht in das Gebäude, damit die Drachen, die da vom Himalaja herunterkommen, ungestört entlang der Berge und runter zum Wasser wandeln können. Oder man baut auf Weisung des Feng-Shui-Meisters unter hohen Zusatzkosten die Aufzüge um, damit sie nicht eine gerade Linie ergeben; so geschehen in Sir Norman Fosters Blade-Runner-eskem, 800 Millionen Dollar teurem HSBC-Gebäude. Die Wasserdämonen des Victoria Harbour konnten somit daran gehindert werden, das Gebäude zu betreten und Schaden anzurichten.

In ganz Hongkong und dessen Stadtteil Kowloon (= „neun Drachen“) sind Spuren dieses energetischen Pfades zu finden, und am Victoria Peak – Hongkongs Inbegriff von Prestige und Macht – ist offenbar ein Sammelpunkt. „Dort fließt das Chi besonders stark“, so Mohan, „dort spürst du so richtig die gigantische Dynamik dieser Weltmetropole.“ Mohan muss es wissen, er ist seit Jahren am Fuß des Peak wohnhaft. „Ich marschiere oft zum Gipfel, um die Energie der City zu fühlen“, sagt er.