Allgemeine Geschäftsbedingungen für ein Abonnement von WIENER, der Josel & Sauer GmbH

Geltungsbereich

Nachfolgende Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Geschäftsbeziehung zwischen der Josel & Sauer GmbH, Stachegasse 18 / Obj. 3 / Tür 14, 1120 Wien, Österreich

2. Vertragsbedingungen

Sie beziehen das Magazin zum jeweils gültigen Bezugspreis vorerst für die jeweilige Mindestbezugsdauer danach verlängert sich das Abonnement laufend für jeweils ein weiteres Jahr. Die Abonnementgebühr ist im Vorhinein fällig. Bei Preisanpassungen (Senkung/Erhöhung) während der Vertragszeit ist der vom Zeitpunkt der Anpassung an gültige Abo-Preis zu entrichten; der neue Preis gilt ab der nächsten Fakturierung. Hinweis für Konsumenten: Der Abo-Preis setzt sich aus Kosten (Personal-, Rohstoff/Papier-, Druck-, Zustell-; Energie-, Treibstoffkosten etc.), Gebühren und Steuern zusammen. Verändern sich die Kosten, Gebühren, Steuern durch sachlich gerechtfertigte Umstände, die nicht im Einflussbereich der Josel & Sauer GmbH liegen, verändert (erhöht bzw. senkt) sich der Abo-Preis in entsprechendem Ausmaße. Die Mindestbezugsdauer beginnt mit dem ersten zu bezahlenden Monat. Kommt es zu Lieferunterbrechungen, verlängert sich die Mindestbezugsdauer entsprechend der Dauer der Lieferunterbrechung. Bei Zahlungsverzug ist die Josel & Sauer GmbH berechtigt, die Lieferung zu unterbrechen bzw. einzustellen. Der Versand einer Abo-Zugabe erfolgt nach verbuchtem Zahlungseingang. Der Vertragstext wird bei uns nicht gespeichert und kann nach Abschluss des Bestellvorgangs nicht mehr abgerufen werden. Sie können die Bestelldaten aber unmittelbar nach dem Abschicken der Bestellung ausdrucken.

Widerruf

3.1 Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne die Angabe von Gründen den Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

WIENER, Josel & Sauer GmbH

Absberggasse 27 /7 / 7.11, 1100 Wien

Email: abo@wiener-online.at

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

3.2 Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas Anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Für den Fall, dass das Zahlungsmittel der ursprünglichen Transaktion für die Rückzahlung nicht zur Verfügung steht erfolgt die Rückzahlung per Banküberweisung auf ein von Ihnen anzugebenes Bankkonto.

Zu Ihren Gunsten verzichten wir grundsätzlich auf die Pflicht zur Rücksendung. Daher können Sie von der Rücksendung der Ware absehen. Sollten Sie von unserem Angebot des Rücksendeverzichtes keinen Gebrauch machen, tragen Sie die Kosten für die Rücksendung der Waren. Sie haben in diesem Fall die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an

WIENER Aboservice:

InTime Media Services GmbH, Simmeringer Hauptstraße 24, 1110 Wien, Österreich

Email: abo@wiener-online.at

zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

3.3 Besonderer Hinweis

Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierte mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen über die Lieferung solcher Publikationen.

Kündigungsbestimmungen

Das Abonnement kann frühestens zum Ende der Abolaufzeit, unter Einhaltung einer 2-monatigen Kündigungsfrist zum Monatsletzten, schriftlich gekündigt werden.

Wenn Sie das bestehende Abo kündigen möchten, senden Sie die Kündigung postalisch oder per E-Mail an:

An:

InTime Media Services GmbH, Simmeringer Hauptstraße 24, 1110 Wien, Österreich

Email: abo@wiener-online.at

Bitte führen Sie bei der Kündigung folgende Daten an:

Name, Adresse, Telefonnummer, Abonummer,

Bei nicht fristgerechter schriftlicher Kündigung verlängert sich das Abonnement zu den entsprechend dann gültigen Bedingungen um die bisherige Abolaufzeit.

Zahlung

Zuerst erhalten Sie das erste Heft, dann die Rechnung.

Sie zahlen wahlweise per Überweisung oder Bankeinzug.

Sie können bei der Bestellung oder später per Mail oder Anruf bestimmen, dass die Rechnung per Post kommen soll.

Die Rechnung ist prompt, netto ohne Abzug zu überweisen.

Bei einem Bankeinzug kommt auch zuerst ein Heft und dann zur kommenden Mitte oder dem Ende des Monats die Rechnung per E-Mail. Dann haben Sie zwei Wochen Zeit zur Prüfung, bevor die Abbuchung erfolgt.

Die Zahlung kann per Rechnung oder SEPA-Lastschrift erfolgen. Bei Bezahlung per SEPA-Lastschrift beauftragen Sie die Josel & Sauer GmbH bzw. ein mit der Josel & Sauer GmbH verbundenes Unternehmen hiermit widerruflich, die von Ihnen zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten Ihres Kontos mittels wiederkehrender SEPA-Lastschrift einzuziehen. Es ist hiermit auch Ihre kontoführende Bank ermächtigt, die Lastschriften einzulösen. Letztere ist auch berechtigt, Lastschriften zurückzuleiten, insbesondere dann, wenn das Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist. Sie haben das Recht, innerhalb von 56 Kalendertagen (8 Wochen) ab Abbuchungsdatum ohne Angabe von Gründen eine Rückbuchung auf Ihr Konto zu veranlassen. Da Sie über die Betragshöhe und Abbuchungstermine entsprechend informiert sind, verzichten Sie widerruflich auf eine entsprechende Pre-Notification vor Durchführung der Lastschriften. Bitte sorgen Sie für eine entsprechende Kontodeckung.

Lieferung

6.1 Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift.

6.2 Macht höhere Gewalt die Lieferung oder eine sonstige Leistung dauerhaft unmöglich, ist eine Leistungspflicht von uns ausgeschlossen. Bereits gezahlte Beträge erstatten wir unverzüglich.

6.3 Die Lieferung des ersten Heftes erfolgt max. 4 Wochen nach Bestelleingang, sofern kein abweichendes Lieferbeginnsdatum vereinbart wurde.

Gewährleistung

Bei Mängeln der gelieferten Waren bestehen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.

Hinweis

Sie erklären sich einverstanden, dass die bekanntgegebenen und im Laufe der Kundenbeziehung anfallenden Daten von Josel & Sauer GmbH zu Marketingzwecken (postalische, telefonische, elektronische Werbung) archiviert und verwendet werden. Die Zustimmung kann jederzeit schriftlich per E-Mail an abo@wiener-online.at widerrufen werden. Die Verwendung von automatisierten Skripten und/oder Services ist nicht gestattet. Weitere Informationen über die Art, Umfang und Ort der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten befinden sich in der Datenschutzerklärung.

Haftung

9.1 Bei leichter Fahrlässigkeit sind jegliche Schadenersatzansprüche ausgeschlossen. Diese Beschränkung gilt nicht bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.

9.2 Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen der Josel & Sauer GmbH.

Anwendbares Recht/Gerichtsstand

Der abgeschlossene Vertrag unterliegt ausschließlich österreichischem Recht. Für allfällige Rechtsstreitigkeiten ist jenes Gericht zuständig, in dessen Sprengel der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort der Beschäftigung des Kunden liegt.

Salvatorische Klausel, Schriftform

11.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der AGB im Übrigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder nichtigen Bestimmungen treten die gesetzlichen Vorschriften.

11.2 Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Schriftform.