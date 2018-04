Grand Prix der Präzision: wie sich das Renault Formula One™ Team & Bell & Ross gegenseitig inspirieren

Im dritten Jahr ihrer erfolgsgekrönten Kooperation demonstriert Bell & Ross seine Verbindung zum Renault Sport Formula 1® Team mit drei limitierten Uhren Modellen. Die Gemeinsamkeit von Bell & Ross und Renault Sport Formula 1 basiert auf der Leidenschaft zur Maschinentechnik, Geschwindigkeit, Leistung und zum sportlichen Design.

Text: Elvira Trevira

Die Inspirationen aus der Formel 1 sind schier unerschöpflich. Waren es in den Jahren zuvor die Farben des französischen Rennstalls – gelb/schwarz – gefolgt von einer extremen Stilisierung des Lenkrads und Cockpits, ist es heuer das Fahrgestell des Formel 1 Boliden, das die Vorlage zu den drei innovativen Zeitmessern von Bell & Ross lieferte.

< ► > Bell & Ross BRX1-Tourbillon-RS18, Preis: 165.000 Euro

Die drei neuen Hightech-Chronographen hinterlassen auch außerhalb der Formel 1 einen rasend guten Eindruck: Der „BR-X1 Tourbillon Chronograph R.S.18“ – in einer Limited Edition von 20 Stück sowie der „BR-X1 Chronograph R.S.18“, ebenfalls als Limited Edition – doch hier sind es 250 Stück. Darüberhinaus wurde auf der im März abgehaltenen Uhrenmesse „Baselworld“ das brandneue Modell „BR03-94 R.S.18“ präsentiert – in einer Limited Edition von 999 Stück. Jede der drei Bell & Ross R.S.18 Uhren ist ein Chronograph – sie sind die „Royalty“ in der Welt der Uhrmacher-Kunst, so wie die Formel 1 die Pole Position im Motorsport für sich beansprucht. Wie auch beim Renault Formula One™ Team ist die höchste Priorität bei Bell & Ross das Streben nach Exzellenz, Geschwindigkeit und mechanischer Präzision.

< ► > Carlos Sainz Jr (ESP) Renault Sport F1 Team RS18. Formula One Testing am 1. März 2018. Barcelona, Spanien.

Das Gehäuse einer Uhr ist wie das Fahrgestell eines Autos und bei der Entwicklung aller drei R.S.18 Chronographen wurden genauso wie in der Formel 1 ausschließlich High-Tech-Materialien verwendet. Die Hauptstrukturen, in die Motor (Uhrwerk) und Karosserie (Zifferblatt) eingebettet sind, weisen alle Rennsport-Elemente auf. Das Ziel der Ingenieure und Designer in den Universen der Formula 1® und der Uhrmacherei kann in einem Schlüsselsatz zusammengefasst werden: die Maschinentechnik kontinuierlich an ihre Grenzen zu führen.

< ► > Nico Hulkenberg (GER) Renault Sport F1 Team - Bell & Ross. Renault Sport F1 Team in Barcelona, Spanien.

Beide Teams werden am Sonntag, 29. April um 14.10h am Baku City Circuit beim Großen Preis von Aserbaidschan antreten. Renault Sport Formula 1, um den Sieg auf der Strecke einzufahren, Bell & Ross, um die Zeiten der Piloten Niko Hülkenberg und Carlos Sainz zu messen. Good Luck Renault Sport Formula 1 Team und Bell & Ross!

Weitere Forme-1-Termine könnt ihr hier nachlesen!