Götterdämmerung – Relaunch des PS4-Klassikers God of War

Die „God of War“-Serie ist ein ­epischer Spielerfolg für Sony – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Die Sage um den unfass­bar wütenden antiken Halbgott Kratos, der von den Göttern verraten wurde und fürchter­liche Rache nimmt, zählt als Action-­Abenteuer zu den ­feinsten seiner Art. Mit dem Relaunch dringt Sony nicht nur auf neue Hardware, ­sondern auch in neue Welten vor.

Text: Markus Höller

„God of War“ zählt seit dem ersten Teil von 2005 zu den großen Klassikern der PlayStation-Exklusivtitel. Die Larger-than-life-Story, eingebettet in der griechischen Mythologie, die unbändige Action und kompromisslose Härte sowie das ­ausgewogene und ­immersive Gameplay konnten so über drei Hauptteile und ­einige kanonische Ableger über viele Jahre praktisch alle Gamer begeistern. Ein gewisser Bruch kam mit dem Upgrade auf die PS4, denn außer einem Remaster des vorläufigen Endes der Handlung in Teil 3 ließen die Entwickler alle ­Besitzer der PS4 und erst recht der PS4 Pro ratlos im Regen ­stehen.

Um sich nach drei Jahren des ­Wartens mit einem Paukenschlag zurückzumelden: Schlicht „God of War“ heißt das neueste Installment, und ­zusätzlich zur bekannt kräftigen Handschrift der Serie bleibt auch so kein Auge trocken. Die Technik lässt schon mal aufhorchen: 4K HDR auf der PS4 Pro, mehr als doppelt so viel Content und somit Gameplay wie bei den bisherigen Teilen, neue Kameraführung und ein Soundtrack von keinem Geringeren als Bear McCreary, der auch für die TV-­Serien „The ­Walking Dead“ und „Battlestar ­Galactica“ verantwortlich zeichnet. Ein Deluxe-Paket erster Güte, wie man es sich von einem AAA-Titel der neuesten Generation erwarten kann!

Wirklich spannend und überraschend ist aber die Story. Denn nachdem man notgedrungen die griechische Götterwelt hinter sich lassen musste (Erinnerung: ­Kratos’ Zorn hat keiner der Götter überlebt), ­haben die Entwickler clevere Kniffe angewandt: Kratos lebt zurückgezogen mit seinem halbstarken Sohn Atreus im Norden. In seinem Bestreben, dem Racker ein paar Survival-Skills beizubringen, wird er diesmal in die fiese Intrigenwelt der nordischen Götter hinein­gezogen und muss abermals seinem Zorn Herr werden, diesmal mit dem Sohn als Sidekick. Fast schon ein ­Sakrileg: Kratos’ legendäre Standardwaffe von Anfang an, die Doppelklinge an der Kette, musste einer Streitaxt weichen. Aber keine Sorge: Wo die einschlägt, wächst auch kein Gras mehr. Oder irgendwas anderes.

Ein Vater-Sohn-Roadtrip der an­deren Art also, der neben grandioser Grafik und ­epischem Sound massig Hack-and-Slash-Action bietet. Dass man es diesmal nicht mehr mit Titanen, griechischen Göttern und den Sagengestalten der Antike, sondern den grimmigen Kollegen aus Odins Dunstkreis zu tun hat, ist ein erfrischend neuer Zugang und belebt das ­Franchise für hoffentlich noch

viele weitere Gene­rationen!

Infoporn God of War

Entwickler: Sony

Publisher: Sony

Erschienen für: PS4

Spieler: Singleplayer

Fotos: (c) Hersteller