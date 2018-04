Der Pappenheimer – Nintendo Labo

In unserer Rubrik „Harte Ware“ stellen wir diesmal ein völlig neues Erweiterungskonzept von Nintendo vor, das nicht nur Spaß macht, sondern auch noch pädagogisch wertvoll ist: Labo. Wir sind dann mal am Basteln …

Text: Markus Höller

Immer dann, wenn man am wenigsten damit rechnet, kommt Altmeister Nintendo mit einer Innovation um die Ecke, die Gaming neu definiert. Nach dem für viele überraschend erfolgreichen Start der Switch letztes Jahr ist mit Nintendo Labo ein völlig neuartiges Erweiterungskonzept am Start, das charmant den Spieltrieb neu weckt. Das Prinzip: Vorgefertigte Bastelbögen aus Karton werden so zusammengebaut, dass sie Hüllen und Halterungen für die Switch samt den Joycon-Controllern bilden und so ein völlig neues Spielerlebnis mit erfrischend anderer Haptik bieten.

Ob Angelrute, Motorradlenker, Klavier oder vieles mehr – plötzlich sind statt Daumengymnastik Bastelstunde und Bewegung gefragt. On top gibt es sogar eine Art Developer-Kit namens Toy-Con-Werkstatt, in der sich auch völlig ohne Computerkenntnisse komplexe Abläufe „programmieren“ lassen. Pädagogisch wertvoll, kreativ, witzig, innovativ, unterhaltsam … Nintendo Labo ist schlichtweg genial!

Foto: (c) Hersteller