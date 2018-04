cosmos MANN 2018 – Wiens neue Männer-Lifestyle-Messe

In Wien werden zahlreiche Messen veranstaltet – von Tattoos über Mode- und Möbeldesign bis hin zu Hochzeiten. Aber eine richtig große Messe maßgeschneidert für Männer? Findet jetzt erstmals von 4. bis 6. Mai statt! Wir sehen uns bei cosmos MANN!

Männer unter sich, könnte das Motto der neuen Männer-Lifestyle-Messe lauten. Tut es aber nicht, denn bei cosmos MANN sind auch Frauen gerne gesehen, das wird im Vorfeld ausdrücklich kommuniziert. Doch klar ist auch, dass Frauen in der MGC Messe-Halle in Wien 3 in ein Universum für Männer eintauchen werden.

Auf 1.700 Quadratmetern stehen Männerthemen im Fokus, die beim nächsten Herren-Stammtisch durchwegs als Gesprächsgrundlage für abendfüllende Diskussionen dienen könnten. Inspiration dazu liefern Produktneuheiten, Trends und Dienstleistungen von internationalen und nationalen Topmarken rund um Autos, Motorräder, Heimwerken, Technik, Mode, Sport und Action sowie Kulinarik wie etwa Barbecue. Vertreten sind bekannte Namen: Tesla, Maserati by Pappas, LG, Geberit und viele mehr. Dabei gilt – und die Messe ist dahingehend konzipiert –, sich nicht nur inspirieren zu lassen, sondern die jeweilige Produktwelt zu erleben, zu testen und einfach Spaß damit zu haben.

Apropos Spaß: der Messeauftakt wird am Freitag mit einer Afterwork-Kick-Off-Party gefeiert. Für Abwechslung sorgen das gesamte Wochenende viele weitere Programmpunkte, wie Gewinnspiele, eine Grillvorführung, eine eGaming-Challenge sowie eine lässige Friseur-Show.

cosmos MANN steht übrigens in der Tradition der renommierten Man’s World Messe in Hamburg und Zürich. Ob sie ihrem Vorbild gerecht wird? Sieht ganz danach aus!

Termin:

Freitag, 4. Mai 2018: 18:00 – 22:00 Uhr

Samstag, 5. Mai 2018: 09:00 – 21:00 Uhr

Sonntag, 6. Mai 2018: 09:00 – 18:00 Uhr

Adresse:

MGC Messe Wien, Leopold-Böhm-Strasse 8, 1030 Wien

Mehr Infos unter:

cosmosmann.com und auf den Social Media Kanälen via Facebook und Instagram!