Kampfzone Straße: Banksy grüßt Erdogan

Zehra Dogan? Ist die kurdische Künstlerin, die der türkische Präsident Recep Erdogan verhaften ließ, weil sie ein Bild von der zerstörten kurdischen Stadt Nusaybin malte und online postete. Erinnert Straßenkünstler Banksy die New Yorker Bürger.

Seit Banksy ein Zehra Dogan-Memento an die Künstlermauer der Houston Street gemalt hat, inklusive ”Free Zehra Dogan“-Widmung und Strichen für jeden ihrer Tage in der Zelle (siehe Foto oben), ist sie in New York ein Haushaltsname. Diese Striche müssten eigentlich nun die 400-Marke überschritten haben, die Künstlerin sitzt seit 24.3.2017 im Gefängnis, trotz weltweiter Empörung. Ms Dogan selbst meinte noch in einem – schon lange gelöschten – Tweet, dass sie verhaftet wurde, weil sie türkische Flaggen auf zerstörte Häuser gemalt hatte.

Interessanter Weise steht Banksys Kunstwerk noch. Vor fünf Jahren, als der britische Künstler New York zuletzt heimsuchte, hieß ihn der damalige Bürgermeister Michael Bloomberg einen Vandalen und setzte die NYPD auf den Briten aus Bristol an. Der im Übrigen weiterhin vorzieht, anonym zu bleiben. Auch wenn manche Leute meinen, dass er der Massive Attack-Sänger Robert Del Naja ist. Auch wenn er (wie 2010) für einen Oscar nominiert ist. Auch wenn er heute als Englands größter lebender Künstler gefeiert wird. Und auch wenn die Briten nun sein Muralwerk ”Girl with Balloon“ zum meistgeliebten Kunstwerk der Nation gewählt haben. Ist er auch die StreetArt-Nr1 der Welt? Wahrscheinlich.

Titelfoto: Banksy, Free Zehra Dogan (2018). Gemeinfrei Houston Bowery Wall.