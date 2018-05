Bernd Püribauer: This is Eat / Dada isst

Bernd Püribauer, das geheimnisvolle Wesen. WIENER-Leser kennen seine Kunst, nun wird sie im Kunstraum Nestroyhof ausgestellt. Zur Vernissage am 16. Mai um 19h lädt der Meister höchstpersönlich!

„Es geht hauptsächlich ums Fressen und ums Gefressenwerden“, gibt sich der Meister bei der Beschreibung gewohnt wortkarg. Das Zeichenkultur-Faktotum, dessen wahres Aussehen nur engsten Vertrauen bekannt ist, steht bei der Vernissage am 16.5. ab 19h selbst Rede und Antwort. Bei der Ausstellung im Kunstraum Nestroyhof werden auch bereits bekannte Werke aus WIENER und Falter zu sehen sein. Und am 10. Juni um 18h in der Strandbar Herrmann (vormerken!) wird Püribauers nächstes Groß-Kunststück präsentiert: der Waterfucktruck. Näheres dazu ­demnächst!

Infoporn THIS IS EAT / DADA ISST

16.5. – 7.6.2018, Wien, Nestroyplatz 1, 1020 Wien

Infos: pueribauer.com