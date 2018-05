Outside in Linz: Mural Harbor, Mekka der Straßenkunst

Jeder Stadt ihre Straßenkunst. Das gilt insbesondere für Linz. Oberösterreichs Metropole setzt auf künstlerische Belebung des Hafens – als Dorado für Graffiti-Stars und Muralisten.

Die hässlichen Lagergebäude und abgewrackten Boote kommen längst nicht mehr trostlos rüber. Heutzutage locken sie Besucher an. Aus veritablen Gründen: Aryz war hier, der multitalentierte Stylist aus Barcelona mit seinen unnachahmlichen Mauerwerken; oder Entes und Pesimo aus Peru, deren Maskenbilder mit den rückenschwimmenden Fischen niemand so schnell vergisst; dann Lokalmatador Erich Willner alias Shed, dessen Spraydose die halbe Welt bediente, warum also nicht Linz. Und natürlich Lushsux, Ratgeber zum großen Thema über Straßenkunst im aktuellen WIENER.

Kurz: Was es im Mural Harbor – der Linzer Hafengalerie – zu genießen gibt, ist Graffiti und Muralismo von Welt. Wandmalerei im öffentlichen Raum, deren Wurzel in Mexiko zu finden ist. Nachdem die Mexikanische Revolution vor 100+ Jahren das marode Regime des Porfirio Diaz schubladisierte, wurden Kommunikatoren gesucht, die dem weitgehend analphabetischen Volk zeigten, was revolutionäre Sache ist. Gefunden wurden die besten Künstler des Landes (Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros et al), die ihrer Fantasie fortan auf Mauern freien Lauf ließen. Der Muralismo war geboren. 100 Jahre später ist er in zeitgenössischer Form bei bester Gesundheit. Graffiti ist groß und jung, kann also nur wachsen.

Mural Harbor – Hafengalerie & Kunstraum inklusive Workshops bis Oktober. Industriezeile 40, 4020 Linz, Fotos: Mural Harbor, E-mail: info@muralharbor.at

