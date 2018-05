MemoryLane. Pfingsten – als der Heilige Geist über die Apostel kam

Das Pfingstfest am 50. Tag der Osterzeit wird auch „Ausgießung des Heiligen Geistes“ genannt. Reine Männersache, in Wahrheit.

„Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.“ APG2, 1-4.