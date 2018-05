Federleicht gehen – Best of Mokassins by Mephisto

Die französische Schuhmarke Mephisto macht es sich zur Aufgabe, den Fuß so zu betten, dass Ermüdungserscheinungen der Vergangenheit angehören. Höchste Qualität in den Materialien sowie der Verarbeitung und die patentierte Soft Air Technologie sorgen für absolutes Wohlbefinden beim Gehen.



Text: Alex Pisecker

Befragt man das allwissende Internet, spuckt es bei der Eingabe des Wortes Mephisto zahlreiche Ergebnisse aus. Begonnen bei Goethes Faust, gefolgt vom gleichnamigen Film aus dem Jahr 1981 von István Szabó mit Klaus Maria Brandauer, bis zur ost-deutschen Heavy-Metal-Band Mephisto, doch Fashionistos bleiben bei der Erklärung – Markenschuhe aus Frankreich – hängen.

Gegründet wurde die Firma Mephisto 1965 von Martin Michaeli in Frankreich, der Haupt-Firmensitz befindet sich am Fuße der Vogesen in Sarrebourg. Mokassins legten den Grundstein zum Erfolg und bald schon wurden die komfortablen Schuhe von Mephisto europaweit vertrieben. Patente für exklusive Verfahren der Schuh-Herstellung folgten und Mephisto entwickelte sich zur Weltmarke, die in 90 Ländern der Welt mit knapp 1.000 Mephisto Shops und bei etlichen tausend Retailern vertreten ist. Der Rest ist Geschichte.

Die Schuhe der Marke bestechen vor allem durch den außergewöhnlichen Tragekomfort und die Qualität der Verarbeitung. Speziell die 2006 entwickelte Soft Air Technologie, die in allen Mephisto Modellen integriert ist, trägt dazu einen wesentlichen Anteil bei. Das ist sicherlich auch ein Grund, warum Mephisto in Frankreich, übrigens als einziger Schuhhersteller, vier Mal als beste Schuhmarke ausgezeichnet wurde.

Besondere Beachtung schenkt Mephisto der Ergonomie des Gehens. Die Forschung ist dahingehend gerichtet, Gelenke, Bandscheiben und die Wirbelsäule beim Gehen zu entlasten. Spezielle Schockabsorber im Absatzbereich und die weiche, stoßdämpfende Soft Air Zwischensohle, reduzieren harte Auftrittsstöße auf ein absolutes Minimum. Mephisto Schuhe garantieren ein federnd weiches und vor allem ermüdungsfreies Gehen.

Die Modellpalette bietet für jeden Typ den richtigen Schuh. Alle Schuhe werden handgemacht in etwa 160 bis 220 Arbeitsschritten. Insbesondere Mephisto Idris, garantiert ein Maximum an Tragekomfort. Sowohl das Innenfutter wie auch das Obermaterial sind zu 100% aus Leder, die Gummisohle gewährt den Grip. Das Fußbett ist im Übrigen herausnehmbar. Zeitlos im Design, ist dieser Mephisto Mokassin ein Schuh, der sich vom Frühling bis in den Herbst hinein angenehm tragen lässt.

Die Alternative zum Mephisto Idris stellt der Mephisto Algoras dar. Ebenfalls ein Klassiker, ist dieser Mokassin perfekt für jeden Tag. Sowie alle anderen Mephisto Modelle, ist auch dieser Schuh selbstverständlich mit dem Schock Absorber und der patentierten Soft Air Technology ausgerüstet. Neben dem Tragekomfort steht natürlich auch die modische Kompetenz im Mittelpunkt. Von klassisch, über sportlich bis hin zu hyper-modern ist alles in der Modellpalette vertreten.

